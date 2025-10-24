Entrevista | Joaquim Segalés Veterinari. Professor a la UAB i investigador a l’IRTA-CReSA
"Juguem amb foc, cada cop costa més controlar virus i bacteris"
Segalés alerta sobre malalties infeccioses emergents pel canvi climàtic
«Estem jugant amb foc en el sentit que cada vegada costa més controlar qualsevol virus o bacteri que apareix», explica el veterinari, professor de la UAB i investigador al Centre de Recerca en Sanitat Animal, Joaquim Segalés. Ha participat en les jornades per parlar, precisament, de l’emergència de les malalties infeccioses. Assegura que no hi ha un sol factor que les desencadeni. El clima i el medi ambient n’és un. «Hi ha vectors de malaltia que abans no eren aquí perquè no estaven adaptats al clima i ara s’estan adaptant. El dengue n’és un exemple, o el mosquit tigre, que és transmissor de determinades malalties». També va en contra la salut, temes com la desforestació de boscos. Això fa que «ens aproximem als animals, que moltes vegades són hostes d’agents patògens». «I a sobre», diu Segalés, «ens agrada agafar avions i facilitem que els virus s’escampin». Segons la seva opinió, cal anar cap al concepte ‘Una Salut’, que és la interrelació entre salut humana, animal i medi ambient, i «això apel·la tothom perquè salut implica tots els estaments».
