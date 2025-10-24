Manresa no acceptarà la titularitat del pont de Sant Francesc mentre sigui massa estret
L'Ajuntament es nega a donar llum verd a la recepció de les obres fins que la Generalitat corregeixi el problema
L’Ajuntament de Manresa no acceptarà ser titular del pont de Sant Francesc fins que la Generalitat solventi els problemes que generen el fet de tenir una calçada massa estreta. «Per tal d’acceptar la titularitat, hem de recepcionar les obres sense observacions», asseguren fons municipals.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la conselleria de Territori de la Generalitat van signar l’abril del 2024 el conveni per fer possible el traspàs del pont i quatre quilòmetres de carretera que es considera que han perdut la funcionalitat inicial i que amb el temps han quedat integrats a la xarxa viària municipal, amb un trànsit majoritàriament local.
Una obra d'1,5 milions
El Departament de Territori de la Generalitat va licitar per un import d’1,5 milions les obres de millora del pont de Sant Francesc, situat a la C-37z, a Manresa.
L’obra ha dotat de més espai els vianants, però ha mantingut l’amplada d’una calçada de 5,60 metres que ja era molt estreta. Una circumstància que suposa un perjudici directe als conductors d’autobusos, sobretot els que hi circulen amb els de grans dimensions, ja que si coincideixen al mig del pont, queden encallats. Quan succeeix això el resultat són ratllades a la zona lateral amb les baranes, que milloren la seguretat dels vianants, però a la pràctica han significat una sensació de reducció de l’espai hàbil a la calçada.
Abans, quan es produïa aquesta circumstància quedava l’alternativa de pujar a la vorera si no venia ningú caminant i deixar passar l’altre vehicle de grans dimensions.
L’Ajuntament ha volgut deixar clar que l’obra és responsabilitat de la Generalitat, que «va detectar que es podia donar aquesta situació» i ho va advertir el Departament de Territori.
Així que ara roman «a l’espera que la Generalitat ho resolgui i ho vetllarà fins que això passi».
Mateix ample de calçada
L’actuació, amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, ha anat a càrrec del Departament de Territori de la Generalitat. Ha consistit en la rehabilitació integral del pont i en l’eixamplament de l’estructura per facilitar la mobilitat i l’accessibilitat, i afavorir la seguretat viària, amb noves voreres d’1,50 metres d’amplada.
Segons el departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, l’amplada total de la calçada continua sent la mateixa que abans de la rehabilitació: 5,60 metres.
A banda del canvi de titularitat del pont de sant Francesc, en el mateix conveni amb la Generalitat s’establia el traspàs del tram de la carretera del Xup (C-37z) entre el pont de Sant Francesc i el barri, el tram de la carretera de Cardona (C-37z) entre la caserna de la Guàrdia Civil i l’accés a l’eix Transversal i el tram de la carretera C-1411z des del pont Vell fins a la rotonda d’accés a Sant Pau.
