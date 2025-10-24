Manresa va registrar 36 incidents per caigudes d'arbres i objectes durant les ventades
L'Ajuntament va contactar amb responsables de clubs esportius per suspendre les activitats a l’exterior a la tarda
La Policia Local de Manresa va atendre 36 incidents durant l'episodi de les ventades. La majoria dels serveis van ser per caigudes d'arbres i branques a la via pública. En alguns casos, van caure arbres damunt de vehicles, però no hi va haver danys personals, segons informa l'Ajuntament.
D'altra banda, hi va haver la caiguda d'algunes tanques d'obres, un rètol publicitari o petits trossos de teulada, i alguns contenidors moguts pel vent.
Per precaució, es va contactar amb els responsables dels clubs esportius per suspendre les activitats a l’exterior, entre primera hora de la tarda i les sis. A partir de llavors la situació ja va tornar a la normalitat.
L’Ajuntament va activar el Centre de Coordinació Operativa de l’Administració Local (CECOPAL), durant unes hores a la Florinda, per fer seguiment de la situació. En paral·lel, des de Protecció Civil també es van activar dos equips d’ADF i una empresa especialitzada per retirar branques de la via pública. També hi va ajudar el servei municipal de neteja i la Policia Local.
