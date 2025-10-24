Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia
L'ANC i la Federació d'Entitats Excursionistes portaran a terme l'acció reivindicativa
REGIÓ7
Manresa
Aquest dissabte, dia 25, entre les 9 i les 12 de la nit, es portarà a terme una acció organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), amb la col·laboració de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, que consistirà a il·luminar algunes muntanyes i turons de pobles de Catalunya per a reivindicar la proclamació de la República Catalana del 27 d’octubre de 2017. Al Bages, hi haurà farells a Sant Jeroni, Coll d’Estenalles, Roques Albes, Collbaix, Pòpia del Montgròs, Cogulló de Can Torra i el coll de Can Massana.
A les comarques centrals també n’hi haurà al Berguedà, l’Anoia i el Solsonès. A tot el país s'il·luminaran una seixantena de punts.
