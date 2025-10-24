Entrevista | Anna Maria Rodríguez Metgessa de família a Calldetenes
"Si la salut del planeta és bona, la humana també"
Rodríguez defensa que cal ser activista climàtic
La ginecòloga de la Fundació Althaia Marina Alcoz, i la metgessa de família de l’ICS a la Catalunya central Anna Maria Rodríguez, han defensat a la jornada Ciutat, Salut i Clima de Manresa, que els professionals de la salut siguin activistes climàtics, i que poden dur a terme actuacions des de la consulta mateixa.
Segons Rodríguez, «nosaltres el que volem és fer divulgació perquè hi ha molts professionals que es dediquen a la salut de les persones, però que desconeixen aquest vessant de la salut planetària». En canvi, «realment hi ha una emergència climàtica que té un impacte en la salut humana que encara no és prou conegut». Rodríguez comenta que a la consulta es troba cada cop amb problemes nous que «es podrien reconduir amb una mirada verda»: conduir poc i, per tant, contaminar menys, caminar més, consumir menys, no menjar aliments ultraprocessats, evitar els plàstics i fins i tot certs fàrmacs. Assegura que «si surts del metge sense recepta també t’ha curat perquè potser no feia falta». Defensa que «si la salut del planeta és bona, la salut humana també és més bona. No ens podem deslligar de la salut dels animals i de l’ecosistema perquè tots van agafats de la mà».
