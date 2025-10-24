Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vols saber les afectacions al trànsit per la celebració de la Cursa Urbana de Manresa?

La vintena edició de la prova esportiva se celebra diumenge i de 8 del matí a 12 del migdia hi haurà, talls de trànsit i afectacions al servei de bus

Imatge de la passada edició de la cursa urbana de Manresa

Imatge de la passada edició de la cursa urbana de Manresa / Arxiu/Mireia Arso

REGIÓ7

Manresa

Des de les 8 h fins a les 12 h es tallarà el trànsit de vehicles als vials afectats pel recorregut de la vintena cursa urbana de Manresa. Els talls i el restabliment del trànsit es durà a terme de manera dinàmica segons el desenvolupament de la prova:

  • Passeig Pere III, entre Muralla Sant Domènec i plaça Bonavista.
  • Carrer Guimerà, entre Passeig Pere III i carrer Sant Joan Baptista La Salle.
  • Carretera de Vic, entre plaça Prat de la Riba i Muralla del Carme, en sentit centre ciutat (es mantindrà el trànsit en sentit sortida ciutat).
  • Plaça Prat de la Riba (vehicles en direcció centre ciutat seran desviats per l'avinguda Països Catalans).
  • Carrer Sallent, entre carrer Castelladral i plaça Prat de la Riba, en sentit centre ciutat.
  • Muralla del Carme, entre Carretera de Vic i Passeig Pere III.
  • Muralla Sant Domènec, entre Passeig Pere III i plaça Valldaura.
  • Muralla Sant Francesc, entre plaça Valldaura i passeig del Riu.
  • Passeig del Riu, entre Muralla Sant Francesc i plaça Mil·lenari.
  • Carretera de Sant Joan, entre plaça Mil·lenari i Camí de Rajadell (Pont Nou).
  • Carretera de Cardona, entre carrer Miquel Martí Pol i Muralla Sant Domènec.

Busos aturats i modificació de recorreguts

El servei de transport públic urbà Bus Manresa aturarà el servei de les línies LF Festius (L6-L7) i L8 Perimetral – Estacions durant l'horari de tall de trànsit de la cursa. Consulteu els horaris afectats a l'app Bus Manresa, al web www.manresabus.com o trucant al telèfon 93 875 71 50.

Els serveis de transport públic interurbà modificaran els seus recorreguts segons els talls de trànsit establerts. Les parades de serveis interurbans a plaça Espanya i plaça Valldaura quedaran anul·lades durant el tall de trànsit. Consulteu les afectacions als serveis a les webs de les empreses operadores o al telèfon 93 874 68 00 (Estació d’autobusos).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  3. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  4. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  5. Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
  6. L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
  7. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  8. Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»

Sánchez arriba a un acord amb Alemanya per avançar en l'oficialitat del català a la UE després de l'ultimàtum de Junts

Sánchez arriba a un acord amb Alemanya per avançar en l'oficialitat del català a la UE després de l'ultimàtum de Junts

Conferència de Vicent Partal a UManresa sobre "La invenció de l'estranger"

Conferència de Vicent Partal a UManresa sobre "La invenció de l'estranger"

L’OTAN desplega dos caces espanyols després que dos avions russos van entrar a l’espai aeri de Lituània

L’OTAN desplega dos caces espanyols després que dos avions russos van entrar a l’espai aeri de Lituània

ERC Sant Fruitós proposa al govern de GfP reduir taxes, més bonificacions i engegar projectes ja redactats

ERC Sant Fruitós proposa al govern de GfP reduir taxes, més bonificacions i engegar projectes ja redactats

Enfortir Europa: el repte inajornable davant el nou ordre mundial

Enfortir Europa: el repte inajornable davant el nou ordre mundial

Unir esforços per impulsar el turisme del Solsonès a partir de l’atractiu del Port del Comte

Unir esforços per impulsar el turisme del Solsonès a partir de l’atractiu del Port del Comte

Un home s'atrinxera dins la seva casa ocupada per evitar que els ocupes hi tornin

Un home s'atrinxera dins la seva casa ocupada per evitar que els ocupes hi tornin

La càrrega mental incrementa el risc d’infart en dones joves, que són ateses més tard que els homes

La càrrega mental incrementa el risc d’infart en dones joves, que són ateses més tard que els homes
Tracking Pixel Contents