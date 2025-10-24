Vols saber les afectacions al trànsit per la celebració de la Cursa Urbana de Manresa?
La vintena edició de la prova esportiva se celebra diumenge i de 8 del matí a 12 del migdia hi haurà, talls de trànsit i afectacions al servei de bus
REGIÓ7
Des de les 8 h fins a les 12 h es tallarà el trànsit de vehicles als vials afectats pel recorregut de la vintena cursa urbana de Manresa. Els talls i el restabliment del trànsit es durà a terme de manera dinàmica segons el desenvolupament de la prova:
- Passeig Pere III, entre Muralla Sant Domènec i plaça Bonavista.
- Carrer Guimerà, entre Passeig Pere III i carrer Sant Joan Baptista La Salle.
- Carretera de Vic, entre plaça Prat de la Riba i Muralla del Carme, en sentit centre ciutat (es mantindrà el trànsit en sentit sortida ciutat).
- Plaça Prat de la Riba (vehicles en direcció centre ciutat seran desviats per l'avinguda Països Catalans).
- Carrer Sallent, entre carrer Castelladral i plaça Prat de la Riba, en sentit centre ciutat.
- Muralla del Carme, entre Carretera de Vic i Passeig Pere III.
- Muralla Sant Domènec, entre Passeig Pere III i plaça Valldaura.
- Muralla Sant Francesc, entre plaça Valldaura i passeig del Riu.
- Passeig del Riu, entre Muralla Sant Francesc i plaça Mil·lenari.
- Carretera de Sant Joan, entre plaça Mil·lenari i Camí de Rajadell (Pont Nou).
- Carretera de Cardona, entre carrer Miquel Martí Pol i Muralla Sant Domènec.
Busos aturats i modificació de recorreguts
El servei de transport públic urbà Bus Manresa aturarà el servei de les línies LF Festius (L6-L7) i L8 Perimetral – Estacions durant l'horari de tall de trànsit de la cursa. Consulteu els horaris afectats a l'app Bus Manresa, al web www.manresabus.com o trucant al telèfon 93 875 71 50.
Els serveis de transport públic interurbà modificaran els seus recorreguts segons els talls de trànsit establerts. Les parades de serveis interurbans a plaça Espanya i plaça Valldaura quedaran anul·lades durant el tall de trànsit. Consulteu les afectacions als serveis a les webs de les empreses operadores o al telèfon 93 874 68 00 (Estació d’autobusos).
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»