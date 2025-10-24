La Zona de Baixes Emissions de Manresa tindrà un impacte positiu en la salut sexual
La millora de la qualitat de l’aire que s’espera fruit de la imposició de restriccions de trànsit tindrà efectes beneficiosos específics
El projecte tècnic de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Manresa, que hores d’ara es troba en període d’exposició pública, afirma que la millora de la qualitat de l’aire que s’espera fruit de les restriccions de trànsit tindrà «un impacte positiu específic en la salut sexual i reproductiva».
Els «impactes positius» s’espera que repercuteixin «en la salut de tota la població i de col·lectius especialment vulnerables, com ara els infants o les dones embarassades».
En l’apartat de l’Impacte de gènere, el document explica que l’aplicació d’una Zona de Baixes Emissions esdevé un mecanisme que «incideix en transformar les desigualtats de gènere que es produeixen en l’espai públic, en la salut i en la mobilitat dins de la ciutat, tenint en compte la diversitat de les persones que habiten la ciutat». Tot i que es constata que l’aplicació d’una Zona de Baixes Emissions que restringeix la circulació de determinats vehicles no incorpora explícitament elements que tinguin per objectiu transformar desigualtats de gènere, les mesures que s’hi adopten poden contribuir a transformar-les, en tant que «la reducció de la circulació de determinats vehicles pot impactar positivament en la reducció de desigualtats de gènere en l’ús de l’espai públic, que pot esdevenir més amable amb les necessitats i usos de la vida quotidiana al llarg del cicle vital».
Mobilitat sostenible
També afirma que ajudarà a implementar el model de mobilitat que promou el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Manresa per al període 2023-2028, que té per objectiu potenciar l’ús de mitjans de transport més sostenibles, que són els que majoritàriament utilitzen les dones (transport públic i la mobilitat a peu).
Finalment, argumenta que la millora de la qualitat de l’aire que s’espera fruit d’aquestes restriccions tindrà impactes positius en la salut de tota la població i de col·lectius especialment vulnerables, com ara els infants o les dones embarassades, amb un impacte positiu específic en la salut sexual i reproductiva.
El projecte tècnic de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Manresa afirma que «evidentment aquests impactes poden ampliar-se i superar-se amb polítiques de pacificació de l’espai públic i de restricció del vehicle privat, independentment de l’etiqueta ambiental dels mateixos».
El ple de setembre va fer l’aprovació inicial de la nova proposta de Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Manresa i es va obrir un període d’un mes per presentar al·legacions.
La Zona de Baixes Emissions inclou una primera fase de 0,21 quilòmetres quadrats, que entrarà en vigor el 2028, circumscrita al Centre Històric, i una segona, de 0,56 quilòmetres quadrats, de cara al 2030, que ampliarà la ZBE fins al Passeig i el carrer d’Àngel Guimerà, és a dir, a l’eixample de la ciutat. La primera fase abastarà un 10% del municipi i la segona un 15% més. En total, un 25%. En la primera proposta, l’àrea restringida era pràcticament tota la zona urbana de la ciutat, on viu un 84% de la població.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»