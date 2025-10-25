Ecoviure arrenca amb força públic una edició protagonitzada per les plantes i l'estrena de la UPC
La capital del Bages reuneix una àmplia oferta de productes ecològics i sostenibles al Passeig
Com si fos un gran centre comercial, però a l'aire lliure, ell Passeig de Manresa ha alçat avui la persiana de l'Ecoviure per oferir a visitants una àmplia mostra de productes ecològics i sostenibles.
Al llarg del primer tram del Pere III hi ha una cinquantena de parades amb varietat de propostes. Des de les típiques d'alimentació fins a les dedicades a energies alternatives o bé joguines i roba. Tot amb elements en comú com que han de ser ecològics i sostenibles des del punt de vista del medi ambient.
Ecoviure se celebrarà durant tot el cap de setmana. Viu la seva 26a edició, el que l'ha convertit en un dels certàmens veterans de l'àmbit de la sostenibilitat. Això fa que hi hagi expositors d'arreu de Catalunya. D'Olot, per exemple com és el cas de la formatgeria Mas Claperol, o l'Ecomatalasser d'Olvan.
En aquesta edició s'ha volgut donar especial rellevància al món de les plantes. Per això s'han programat tallers de cuina amb plantes silvestres que es durà a terme aquest diumenge al migdia a l'Espai Activitats, també al Passeig. També aquest diumenge a la tarda n'hi haurà un altre de plantes medicinals.
Com a novetat, per primera vegada la UPC a Manresa participa a l'Ecoviure. Ho fa amb una exposició al Passeig mateix en la qual es mostren algunes de les 46 tesis doctorals en Recursos Naturals i Medi Ambient que s'estan fent a Manresa. Manresa és l'única ciutat de l'estat amb un programa de doctorat d'aquest tipus.
Tot plegat farà que el cap de setmana Manresa sigui sostenible.
Tot el que es fa a Ecoviure aquest dissabte
- 10-14 h i 16-20 h - Estand Diputació de Barcelona - “Qüestió de temps”: Escape room sobre canvi climàtic. Cal inscripció prèvia
- 10-14 h i 16-20 h - Estand SuperCoop i Som Energia - Reptes i jocs cooperatius sobre alimentació i energia
- 10.30-13.30 h i 16.30-19.30 h - Katakrak - Els recicloperats: jocs de gran format amb materials reciclats
- 11-12 h - Estand Hand-Art BCN - Art amb pedres
- 11-13 h - Sala tallers Biblioteca del Casino i Sala de suport Biblioteca Ateneu Les Bases - Taller familiar “LEGO, Build The Change” (infants 6-12 anys). Inscripció: web bibliotequesdemanresa.wordpress.com
- 11-13 h - Espai activitats - Taller de cuina d’aprofitament amb L’Obradora. Inscripció: https://forms.gle/xsFYaiRThJ7aKqa16
- 12 h - Passeig Pere III - Institut Lluís de Peguera, Projecte Ecociutat i Doctorands UPC Manresa
- 12-12.30 h - Punt d’informació de la fira - Visites guiades al jardí de pol·linitzadors de l’Institut Lluís de Peguera
- 12-13 h - Estand Punt de Mel - Taller de bossa aromàtica per a l’armari
- 12-13.30 h - Estand REVIVE - Sortida de camp per analitzar l’estat ambiental del Parc de Puigterrà
- 13-14 h - Estand La Teranyina - Pinta el teu davantal
- 13-14 h - Espai activitats - “Microplàstics, els hackers de les hormones” amb Mileni
- 16-20 h - Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus - “Residus en joc” a la deixalleria mòbil
- 16.30-17.30 h - Espai activitats - “Dormir bé per viure millor” amb Vicenç Costa (L’Ecomatalasser)
- 17-18 h - Estand Hatimu - Taller “Un tastet d’estampació botànica”
- 17-18.30 h - Estand REVIVE - Sortida de camp per analitzar l’estat ambiental del Parc de Puigterrà
- 17-18.30 h - Pati del Kursaal - “EcoFlow: Ioga amb música viva. Ciutat en calma” amb Somun Ioga i Tahuja
- 17.30 h - Estand Sensual Intim - Taller vivencial sobre intimitat conscient (menstruació, sexualitat i solucions pràctiques)
- 17.30-19.30 h - Espai activitats - “Memory biodiversitat a la ciutat” (Parc de la Séquia)
- 18-19 h - Estand Creacions Clara - Taller “Fulla o flor, fes-ne el teu penjoll”
- 18-19.30 h - Pati de la Biblioteca del Casino - “El contacte amb la natura per recuperar la veu perduda” amb Raquel Andueza, Jordi Casals, Edwin Garcia i Pere Oliver (Espurnes Barroques)
- 19-20 h - Terrassa de la Biblioteca del Casino - “Moviments de Txi-kung per harmonitzar Cos i Ment” amb Kinergia Salut i Vida
