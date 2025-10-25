Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els productes més sensuals i íntims també tenen cabuda a la fira Ecoviure

L'Ecoviure viu la seva 26a edició i ocupa tot el primer tram del Passeig de Manresa

Marc Santa,aria i Sílvia Just, de Sensual Intim

Marc Santa,aria i Sílvia Just, de Sensual Intim

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

A uns estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya se’ls va acudir un dia que podien dissenyar una copa menstrual eficaç, econòmica i més sostenible amb el medi ambient que no pas les típiques compreses i tampons. Dit i fet.

Aquest cap de setmana la copa en qüestió es pot trobar a la fira Ecoviure de la mà de Sensual Intim, de Lleida. Ofereix, també, lubricants -sostenibles, com no podia ser d’una altra manera- o un vibrador terapèutic per relaxar la musculatura en cas de dolors vaginal i millorar, també la lubricació.

L’estand crida l’atenció perquè és l’únic expositor de productes íntims i per a la higiene femenina que hi ha al certamen. És volgudament. Segons Marc Santamaria i Sílvia Just, «la idea que tenim és trencar tabús, o quina millor manera que visibilitzar tots aquests temes al carrer. Aquesta és la idea perquè es tracta d’una cosa normal, saludable i sostenible".

La copa menstrual és buida sense que s'hagi de treure de la vagina, expliquen. «Recull el flux menstrual i permet viure la menstruació d’una forma més sostenible perquè no genera residus, i més sana per al cos perquè no conté plàstics ni productes químics». També és més econòmic perquè pot durar fins a 10 anys.

Els mateixos estudiants es van inventar una bola pelviana per «evitar i reduir pèrdues d’orina i millorar la lubricació vaginal sobretot a partir de la menopausa».

Aquests productes de disseny propi els acompanyen d’altres com «un lubricant ecològic que no conté glicerina i que està fet amb olis vegetals i essencials». Segons Just i Santamaria, «hi ha molt poca transparència sobre els ingredients que s’utilitzen en la indústria íntima».

La fira Ecoviure ocupa el primer tram del passeig Pere III de Manresa, i durarà tot el cap de setmana.

