La justícia obliga l'Ajuntament de Manresa a pagar més als policies per treballar de nit i en dies festius
Els agents notaran el canvi en les pagues extraordinàries i del mes de vacances, tot i que el Consistori s'hi oposava
Regió7
L'Ajuntament de Manresa haurà de pagar més als agents de la Policia Local per treballar de nit i en dies festius, segons una sentència que acaba ha donat a conèixer aquest dissabte el sindicat de policies locals SIP-Fepol. El canvi es notarà en les pagues extraordinàries i del mes de vacances que perceben els membres del cos municipal.
Aquesta és "la primera victòria judicial en la lluita pel reconeixement del dret a percebre els plusos de nocturnitat, festivitat i festivitat especial, tant en les dues pagues extraordinàries com en el mes efectiu de vacances, un dret que fins ara l’Ajuntament es resistia a reconèixer plenament", valora el sindicat.
Segons SIP-Fepol, hi ha una seixantena de demandes interposades per la mateixa causa i confien que la resta seguiran "el mateix camí favorable en defensa dels drets dels treballadors i treballadores municipals".
En la negociació per la remuneració dels agents, "l’Ajuntament només va acceptar parcialment la nostra reclamació, mantenint-se inflexible en punts fonamentals que afecten directament els drets del personal municipal", explica el sindicat, el qual afegeix que, "davant aquesta manca d’acord, diversos afiliats del sindicat van presentar demandes davant el Jutjat Contenciós Administratiu".
Aquesta primera sentència "dona la raó al 100 % a un dels nostres afiliats i condemna l’Ajuntament de Manresa a abonar sis-cents (600) euros en concepte de costes judicials", detallen.
