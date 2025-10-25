Les finestres de la Fàbrica Nova de Manresa costaran 1,5 milions d'euros
Els grans finestrals, s’han començat a col·locar a un tram de façana que s’ha restaurat recentment
Col·locar totes les finestres a la nau de la Fàbrica Nova costarà 1,5 milions d’euros. És un paquet important del total de 10 milions d’euros que s’inverteixen per restaurar, rehabilitar i consolidar l’edifici històric que s’ha de reconvertir en un pol de coneixement i un nou campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa. El projecte l’impulsen l’Ajuntament de Manresa i la mateixa UPC.
Els treballs avancen, i aquests darrers dies ja s’han començat a instal·lar els grans finestrals que han de tancar i segellar la històrica nau industrial. Això també vol dir protegir del tot l’interior de l’edifici de les inclemències del temps després de patir-les durant anys. La feina ha començat per la façana que s’ha acabat de restaurar recentment, la que dona a la plaça del Remei.
De tantes obertures que té la Fàbrica Nova, el pressupost es dispara als esmentats 1,5 milions d’euros. Fins abans que comencessin les obres, bona part d’aquestes obertures estaven tapades amb totxos. Això feia percebre l’edifici com un lloc opac i tancat, on des de dins no es veia res de fora, i des de fora tampoc no es veia res de dins. Aquesta percepció ara canviarà. La llum natural arribarà a tot arreu i serà un dels trets distintius del projecte.
Les finestres s’han començat a instal·lar a un tram de façana de l’avinguda Bertrand i Serra que ha quedat ja sense bastides i que mostra l’aspecte original de la nau un cop s’han fet els treballs de restauració. El tram que ja es pot contemplar és el que estava més malmès a causa de les instal·lacions de ventilació i càrrega i descàrrega que es van anar afegint a la indústria tèxtil quan encara funcionava per les necessitats logístiques del moment.
El projecte de rehabilitació i consolidació de la Fàbrica Nova es porta a terme per fases, algunes de les quals s’encavalquen entre elles. Una de les més laborioses ha estat aquest procés de restauració. Per altra part, al costat d’aquest tram de façana acabada de restaurar s’està alçant la més propera a la carretera del Pont de Vilomara, que es va enderrocar del tot anys enrere i que s’està fent nova. Quan estigui del tot es podrà acabar de cobrir tota la nau amb la nova teulada, amb la qual cosa, juntament amb les finestres, culminarà el tancament de l'edifici. Les obres a la Fàbrica Nova van començar a principis del passat novembre.
Paral·lelament, està en marxa el concurs per a la redacció del projecte de l’interior del recinte. És a dir, el que ha de definir com es distribueixen els 25.000 metres quadrats de l’edifici, els usos que ha de tenir en el seu nou periple, i planificar què anirà a cada lloc i com.
