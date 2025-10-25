Por a multes per aparcar malament quan van a missa a la parròquia de Sant Pere de Manresa
Junts va presentar un prec a l'alcalde perquè s’habiliti una zona reservada a feligresos en horari de culte
La de Sant Pere Apòstol és una de les parròquies de Manresa més concorregudes en les seves celebracions eucarístiques i fa temps que arrossega un problema per manca d’aparcament que afecta feligresos d’edat avançada, alguns dels quals amb dificultats per desplaçar-se. Això es tradueix en aparcaments indeguts que o bé reben la corresponent sanció (tot i que un afectat assegura que fa més d’un any que no se’n posen) o generen inquietud precisament per la incertesa de si seran o no multats.
Davant d’aquesta situació, el grup municipal de Junts per Manresa va presentar un prec a l’alcalde en el darrer ple perquè s’habiliti una zona d’estacionament reservat al carrer Doctor Fleming per facilitar l’assistència als actes litúrgics. Concretament, sis misses a la setmana de menys d’una hora de durada, a part de les celebracions tradicionals com ara Missa del Gall o vetlla Pasqual.
Dificultat per estacionar
El president del grup de Junts, Ramon Bacardit, va exposar que no hi ha disponibilitat d’aparcament als entorns propers a la parròquia de la carretera de Santpedor mentre que el carrer Doctor Fleming serveix a una quantitat petita d’habitatges, és cul-de-sac i disposa d’una secció de 9,80 m en un sol nivell que permet la ubicació d’una línia d’estacionament per vehicles sense que s’obstaculitzi o alteri la funció del carrer.
Ja en la roda de premsa anterior al ple, Bacardit va explicar que «la policia local intervé, però no té cap directriu concreta. El que demanem és posar una senyalització que permeti estacionar només durant els serveis litúrgics i així facilitar-li la vida a la gent». Va defensar que així hi hauria una regulació clara del que s’admet i no dependria «de l’agent de policia que hi vagi, ja que això genera conflicte des de fa anys».
Va afegir que el seu grup municipal havia presentat una proposta, però si hi havia alguna altra possibilitat se’n podia parlar.
Un cop al ple municipal, el prec va ser respost pel regidor de Mobilitat, Carles Garcia, que va dir que es tractava «d’una petició veïnal reiterada diverses vegades». L’alcalde Marc Aloy va afegir que «prenem nota del prec i l’estudiaran els serveis tècnics».
