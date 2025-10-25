La sessió del documental d’Ucraïna a Manresa comptarà amb sor Lucía i el seu director
Dimecres, dia 29 d'octubre, a les 8 del vespre, es podrà veure el treball al Multicinemes Bages Centre, amb un diàleg final amb el públic assistent
El documental sobre la guerra a Ucraïna conduït per sor Lucía Caram, estrenat aquesta setmana a Madrid i a Barcelona, i també a la plataforma Movistar +, que l’ofereix des de dijous, es podrà veure dimecres vinent, dia 29 d'octubre, a les 8 del vespre, al Multicinemes Bages Centre de Manresa. L’entrada serà lliure, però es demana confirmar l’assistència a l’adreça gloria@fsantaclara.org.
Ucraïna, resistència i esperança viatja des del cor de Catalunya, Manresa, on resideix sor Lucía, al convent de Santa Clara, fins al cor del conflicte acompanyant-la en dues de les seves expedicions humanitàries per portar-hi ajuda.
La projecció de dimecres anirà precedida per la presentació del documental per part de sor Lucía i de Gabriel Prat, directora i president de la Fundació del Convent de Santa Clara, respectivament, i d’Elias Lalaux, productor i director del treball. Al final, tots tres mantindran una conversa amb el públic assistent a la sessió.
