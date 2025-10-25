Ualapop al carrer triomfa en la seva nova ubicació, tot i el clima incert
El popular mercat d'objectes de segona mà del barri manresà de la Carretera de Santpedor s'omple de venedors que fan neteja i comprodors en busca de gangues
Una bossa de mà, una brusa i una jaqueta de vestir, aquestes són les compres que ha fet la Mercè Galobarts avui al mercat d'objectes de segona mà del barri de la carretera de Santpedor, el Ualapop al Carrer, i tot això s'ho ha endut per onze euros en total. Al llarg de tot el matí, desenes de persones s'han acostat a les places d'Anna Solà Sardans i d'Assumpció Balaguer Golobart per buscar gangues com les de Galobarts. L'ambient era molt festiu i familiar.
Ha estat la primera edició, de les vuit que porta la iniciativa, que el Ualapop al carrer no s'ha fet al carrer Guifré el Pilós, sinó a les dues places es van batejar amb el nom de dues dones lligades a Manresa per votació popular. Va ser una iniciativa veïnal i el juny passat es va celebrar la inauguració. Des de l'estand de l'associació de veïns del barri expliquen que "és una forma de resignificar les places i valorar-les després del procés participatiu per escollir el seu nom".
Les més de setanta parades estaven ben distribuïdes en tot l'espai de les places i la majoria dels visitants han fet un recorregut circular, fet que els paradistes han celebrat: "en edicions anteriors hi havia molta gent que només mirava les parades d'un costat per no haver de passar dues vegades pel mateix lloc", celebrava Sandra, que fa tres anys que aprofita el Ualapop per fer neteja d'armari, "al final són coses que estan gairebé noves i algú altre les podrà aprofitar més que jo".
Una altra paradista, Marta, confessava que hi ha anat amb una mica nerviosa al matí per les males previsions meteorològiques, però celebrava que al final el dia hagi respectat el mercat. Era la primera vegada que participava en la iniciativa perquè, tot i que l'any passat s'hi va apuntar, es va quedar a la llista d'espera.
A banda de roba i complements, al Ualapop s'hi venen objectes de tota mena com joguines, objectes de decoració o fins i tot una vaixella duralex completa. L'Anna, manresana de quinze anys, hi ha acudit amb la seva família per vendre algunes de les seves relíquies de la infància. Una d'aquestes nines ha acabat a casa de la Queralt, de 6 anys, que hi ha anat amb el pare per trobar joguines "més analògiques de les que es venen ara".
Els paradistes coincideixen a dir que el Ualapop al Carrer és una iniciativa molt positiva per a tota la comunitat. Toni López, de Sant Joan de Vilatorrada, hi ha anat amb la seva dona només per passejar, però han acabat comprant un llibre i un gerro que els han sortit "molt bé de preu".
