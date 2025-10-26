Batanés demana una reunió amb Aloy per proposar-li "que trenqui" amb Vila al Govern de Manresa
L'alcalde de Sant Fruitós considera que el tinent d'alcalde "és un perill" i que no solucionarà "les polítiques erràtiques de Manresa" annexionant-se territoris de municipis veïns
Regió7
L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha comunicat a través de les xarxes socials de l'agrupació d'electors que lidera, Gent fent Poble (GfP), que ha demanat una reunió amb el seu homòleg de Manresa, Marc Aloy, per proposar-li "que trenqui" amb el tinent d'alcalde Joan Vila, després que aquest suggerís "una opa" sobre Pineda de Bages amb l'objectiu d'incrementar la renda per càpita dels residents a la capital de la Catalunya central. Batanés, en les "declaracions" que ha difòs "en relació a l'escrit del tinent d'alcalde de Manresa Joan Vila", indica que aquest "és un perill" i que no resoldrà "les polítiques erràtiques de Manresa" annexionant-se territoris de municipis veïns. A continuació, reproduïm el text íntegre de l'alcalde de Sant Fruitós:
«Declaracions de l’alcalde de Sant Fruitós de Bages en relació amb l’escrit del tinent d’alcalde de Manresa Joan Vila Marta»
No entenc què pretén el regidor de govern i tinent d'alcalde de Manresa Sr. Joan Vila amb aquestes noves declaracions que encenen més el foc que ell mateuix va iniciar de forma intencionada i deliberada, com reconeix obertament.
Autodefinir-se com a "cercador de consensos i dialogant" és com a mínim un insult a la intel·ligència. Aquest regidor, actuant com a tinent d'alcalde de la capital del Bages, autoimposa el seu discurs sense cap diàleg previ i després es fa la víctima.
Aquest regidor és un perill i Sant Fruitós de Bages no es quedarà de braços plegats davant d'aquest sense sentit, on sembla que Vila s'hi troba còmode.
Les polítiques erràtiques de Manresa no les solucionarà el Sr. Vila a base d'annexionar-se territoris de municipis veïns que fa dècades que encerten llurs polítiques socials i econòmiques.
Si el tinent d'alcalde d'Economia de Manresa es vol enganyar a si mateix, que ho faci, però no a costa de Sant Fruitós de Bages. He demanat una reunió urgent per dilluns al matí amb l'alcalde Aloy, però ja avanço que li demanaré que trenqui amb aquest regidor que estripa en comptes de cosir.»
