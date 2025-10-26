L’actual fase d’obres a la Seu de Manresa quedarà enllestida a final del mes de novembre
Dues bastides de 28 metres i mig, una a l’exterior del temple i una altra a l’interior, permeten arribar fins al segon nivell per dur a terme la restauració
Les persones que aquests dies visitin la basílica de la Seu de Manresa trobaran a l’exterior i a l’interior del temple dues bastides estretes i molt altes -fan 28 metres i mig d’altura- que utilitzen els responsables de la restauració de la basílica per arribar al segon nivell de la nau. La previsió és que les obres finalitzin a final del mes vinent.
La fase actual de restauració és la cinquena pel que fa a la nau central, després de dedicar molts anys a intervenir la façana sud, que és la que estava més malmesa fruit de la seva major exposició a les inclemències del temps. En aquesta banda, el 2020 es va fer la sisena i darrera fase d’intervenció.
Actualment, el mòdul de façana en el qual s’actua és el tercer a l’esquerra del campanar mirat des de la baixada del Seu. És el que queda situat entre els contraforts de segon nivell números 1 i 2 amb el corresponent finestral i vitrall.
Per dur a terme la rehabilitació es van col·locar bastides a l’exterior i a l’interior del temple que van permetre desmuntar el vitrall per a la seva restauració als tallers de Vitralls Bonet i per comprovar l’estat dels elements que conformen aquest mòdul de façana (mainells, traceria i guardapols) i procedir a la seva millora triant l’opció més bona. Un cop feta la inspecció es va poder comprovar que, com és habitual, l’estat de conservació de la pedra era pèssim.
L’actuació també inclou netejar i restaurar els elements de pedra amb l’aplicació de líquids hidròfugs i consolidants que ja s’han utilitzat en altres intervencions de l’edifici. Un cop finalitzat aquest procediment, es col·locarà el vitrall restaurat i el vidre de protecció.
L’actuació, sota la direcció de l’arquitecte Jaume Soldevila, té un pressupost de 240.000 euros aportats pel bisbat de Vic (que ho fa mitjançant una subvenció de la Generalitat), l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. Va començar el passat 9 de juny amb el muntatge de les bastides i el dia 20 es va fer la primera visita i es va desmuntar el vitrall. El setembre es va reprendre la intervenció passades les vacances.
