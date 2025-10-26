L’organització d’Ecoviure fa un balanç positiu de la 26a edició que s’ha clos aquest diumenge
A la tarda s’ha notat l’efecte del Madrid-Barça i han baixat els visitants a la fira
L’Ecoviure ha posat punt final a la seva 26a edició. La comissió organitzadora ha fet una valoració positiva del certamen en la seva globalitat. Ha destacat, sobretot, l’alta participació en les activitats programades durant tot el cap de setmana, que aquest any s’han concentrat el dissabte i el diumenge. En edicions anteriors s’havien repartit al llarg de la setmana.
Aquest diumenge la fira s’ha llevat amb un ensurt a causa del plugim que queia. Això ha fet que costés arrancar, segons l’organització. Tot i així cap al migdia, ja sense pluja a la vista, i quan s’ha acabat la cursa urbana, el Passeig s’ha animat i s’ha omplert de visitants que passejaven amunt i avall. A mitja tarda s’ha notat l’efecte del Madrid-Barça, tot i que això no ha afectat les activitats programades a aquella hora com unes titelles al pati del Casino o un taller de plantes medicinals.
L'hora de fer balanç
Ara arribarà l’hora de fer reflexions i valoracions. L’organització demanarà l’opinió de paradistes per tenir en compte els seus comentaris de cara a pròximes edicions. Durant el cap de setmana també ha recollit l’opinió de visitants.
Activitats tota la setmana
La setmana abans de la fira, l’Ecoviure es va centrar en jornades professionals durant les quals es van debatre temes com la seguretat en el món de l’aigua, l’energia o la jornada Ciutat, Salut i Clima. El cap de setmana, la fira ha sortit al carrer amb les tradicionals parades que s’han instal·lat al primer tram del passeig de Pere III.
Enguany el certamen tenia com a eix temàtic les plantes, i per això s’han dut a terme tallers per fer bosses aromàtiques per l’armari, un taller de cuina amb plantes silvestres i un altre de plantes amb propietats medicinals. També un de cuina d’aprofitament.
La fira s’ha combinat amb activitats de tota mena. Aquest diumenge a la tarda, per exemple, un centenar de persones han assistit a l’espectacle de titelles ‘Rigoberta i el Windigo’ que s’ha dut a terme al pati del Casino. Els infants han pogut jugar amb jocs fets a partir de materials reciclats a l’inici del Passeig, a prop ja de la Muralla de Sant Domènec. També hi ha hagut un escape room sobre canvi climàtic, reptes i jocs cooperatius sobre alimentació i energia, demostracions de Txi-kung i ioga, o una exposició de les tesis doctorals en Recursos Naturals i Medi Ambient de la Universitat Politècnica a Manresa. Així mateix, hi ha hagut una col·laboració entre Ecoviure i el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el Clam.
