L'Ecoviure converteix la defensa del medi ambient en un acte lúdic per a tothom
La fira, que continua tot aquest diumenge al primer tram del Passeig, viu un primer dia amb molta afluència de visitants
Productes íntims i per a la higiene femenina amables amb el medi ambient, matalassos de llana com els d’abans o joguines i tota mena de roba elaborada amb materials sostenibles conviuen amb els típics formatges ecològics o la mel i melmelades produïdes amb respecte per a la natura. Sense oblidar les energies renovables. Això i més es pot trobar des d’ahir i fins aquest diumenge a la fira Ecoviure, un dels certàmens més veterans dedicats a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
Ecoviure ha complert 26 anys, i ha aconseguit que el compromís amb la sostenibilitat s’hagi convertit, també, en un acte quotidià i proper, que també pot ser divertit i tenir un component lúdic.
S’alça la persiana
Com si fos un gran centre comercial, el passeig de Manresa va alçar ahir la persiana per mostrar la fira a tota la ciutadania. Durant tota la setmana, aixoplugats sota Ecoviure, s’han celebrat jornades professionals sobre temes com l’aigua i l’energia, però el cap de setmana el protagonisme se l’enduen la cinquantena d’expositors i, sobretot, els visitants.
«Hem engegat amb totes les activitats més lúdiques de la fira», deia ahir al matí la coordinadora de fires de l’empresa municipal manresana MATMUSA, Núria Traveset. Això inclou els expositors però també música i activitats familiars, a més a més de tallers.
La fira ocupa tot el primer tram del passeig de Pere III, des de la plaça Neus Català -Crist rei- fins a la muralla de Sant Domènec. Al sector més proper a la plaça Neus Català tirant avall hi ha les parades dels expositors, i més cap a Sant Domènec, la zona d’exposicions, la zona familiar i també el que anomenen Espai Activitats on es fan tallers.
Per aquest diumenge al migdia, per exemple, s’ha programat un taller de cuina amb plantes silvestres, i a la tarda un altre de plantes amb propietats medicinals. Ahir n’hi va haver un de cuina d’aprofitament.
Entre altres plats van preparar una hamburguesa de cigrons amb llenties i arròs per aprofitar «aquells culs que ens queden a la nevera i que no sabem què fer-ne, a vegades», va explicar el cuiner de l’Obradora.
Per a tots els gustos
D’expositors n’hi ha d’higiene i cosmètica natural, de roba i alimentació, de tractament d’aigua, de teràpies naturals o d’energies renovables. És el cas de l’empresa Biorenovables d’Igualada, que s’ha convertit en una habitual no tan sols a l’Ecoviure, on ja és el quart any que hi participa, sinó també a l’ExpoBages. Josep Varea explicava ahir que les renovables van viure un boom el 2022, després de la pandèmia, i que des de llavors s’ha anat estabilitzant. To i així detecta interès per substituir els combustibles fòssils com gasoil i gas natural. Ara el que genera més consultes és l’aerotèrmia, comentava. «Aquí faig contactes i trec visites». El negoci vindrà després.
Qui vol un hort urbà?
Qui tingui interès per tenir un hort urbà a casa també li pot interessa treure el cap a l’Ecoviure. A la carpa de l’Espai de Recursos Agroecològics l’ERA de Manresa hi trobarà llavors. Gestionen el banc de llavors Esporum de varietats locals, tradicionals i ecològiques. Tenen més de 360 varietats, i a l’Ecoviure ofereixen llavors.
Els horts urbans generen interès, deia Anna Gonzalo, de l’ERA. Recomanen plantar-hi julivert, gira-sol per treure’n pipes, tomàquets de mata baixa i fins i tot bledes, que «són molt productives».
D’arreu i també estudiants
Els expositors provenen de tot Catalunya com els formatges ecològics de Mas Claperol, d’Olot. El seu producte estrella es diu Garrotxa. Lua Pérez Carbonell, explicava que «cada cop la gent es demana més d’on ve el que menja, i això fa que s’interessin pels productes locals i ecològics».
A la fira, però, no tot són parades. Ahir un grup d’estudiants de segon d’ESO de l’Institut-Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara que fan el projecte EcoCiutat passaven pels estands i també demanaven als visitants temes relacionats amb el medi ambient. Preguntaven si consumeixen productes KM0, si reciclen o no, si creuen que l’aigua es malbarata o, finalment, com s’imaginen el futur del planeta. Guanyaven els optimistes.
La UPC de Manresa participa per primer cop a la fira
La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa participa per primera vegada a la fira de l’Ecoviure. Ho fa presentant alguns dels projectes de tesis doctorals del programa en Recursos Naturals i Medi Ambient. D’aquesta forma es reforça el vincle entre el món acadèmic i el territori.
Ja cap al final del Passeig hi ha uns plafons on es mostren aquests treballs. N’hi ha amb noms enrevessats, propis del món de la ciència, però en tots ells hi ha una explicació del projecte i els seus objectius, acompanyats d’imatges generades per IA.
«L’exposició vol ser molt visual», explicava el coordinador del programa de doctorat i professor a la UPC de Manresa, Toni Dorado. El té en marxa en aquests moments 46 tesis, una xifra més que respectable. Va destacar que «estem formant doctors, que és el màxim nivell acadèmic que hi ha», i a més a més en «recursos naturals i medi ambient», clau per combatre l’emergència climàtica, per exemple.
Manresa és l’únic lloc de l’estat que té un programa de doctorat d’aquest tipus, va remarcar. «Hem de fer valdre el que tenim i sovint no hi pensem», va dir, quan «Manresa és una potència a l’hora de donar solucions al canvi climàtic» o a l’escassetat de minerals crítics.
