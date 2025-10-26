Les impressions dels guanyadors dels 10 quilòmetres urbans de Manresa
Guillem Montiel s'ha imposat en la prova masculina amb un temps de 30,48'
Núria Cascante ho ha fet en la categoria femenina, cobrint el recorregut en 41,47'
La Cursa Urbana de Manresaque s'ha celebrat aquest diumenge al matí ha reunit més de 600 corredors a l'entorn del Passeig i per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat. Enguany, en l'edició que commemorava dues dècades de trajectòria, la prova reina l'han guanyat el triatleta callussenc Guillem Montiel i l'altelta berguedana del Club Atlètic Manresa Núria Cascante. Aquestes han estat les seves primeres impressions després d'imposar-se en les respectives categories.
GUILLEM MONTIEL
"Poder córrer a casa sempre és un plaer"
S’esperava el resultat que ha aconseguit?
El cert és que ha anat tot molt bé malgrat que no et negaré que venia amb alguna incògnita. Fa dos anys vaig competir a un circuit molt similar i tenia alguna referència, però aquest any, a causa d’una lesió no havia pogut tornar a córrer fins al setembre i no sabia com reaccionaria el co.
Però ha sortit a un molt bon ritme...
Sí... sóc molt competitiu i de seguida m’he animat i he imposat un bon ritme. Al final he repetit el registre de fa dos anys i estic molt content. Sóc de Callús, però sempre que faig la cursa sento que corro a casa i és un plaer compartir la carrera amb atletes amb qui tinc molt bona relació.
Diria, doncs, que imposar aquest bon ritme ha estat la clau del triomf?
No venia amb la intenció de guanyar a ningú. Volia aconseguir el meu millor rendiment perquè encara em queda un triatló molt important a disputar. Ha estat un entrenament de molta qualitat.
Hi ha hagut algun punt del recorregut on hagi patit una mica més del que comptava?
Sí, després del Passeig del Riu tenia els quàdriceps molt cansants i els quilòmetres finals són molt durs i es fan eterns, però el cert és que el públic ha estat molt maco i els voluntaris han fet també una gran feina.
Amb quina intenció encara aquesta darrera triatló?
Em queda la T100 Dubai, la penúltima prova del Circuit Mundial i la veritat és que gràcies al bon any que he fet se m’ha donat l’oportunitat de participar-hi. Té molta repercussió a nivell mundial i òbviament vull arribar-hi en el millor moment possible.
NÚRIA CASCANTE
"El nou recorregut m’ha sorprès i l’he gaudit"
Com s’ha vist durant la cursa?
La veritat és que m’he sorprès a mi mateixa. Anava amb el circuit antic encara en ment i la veritat és que el nou recorregut ha estat una sorpresa, però l’he gaudit, que és l’important
Quina diria que ha estat la clau per dominar la cursa?
He intentat posar un ritme que pogués mantenir amb el pas dels quilòmetres i la veritat és que m’ha anat molt bé perquè m’he destacat ràpid.
Hi ha hagut algun tram del recorregut que se li hagi fet especialment feixuc?
Sí, sobretot passada mitja cursa, a partir el quilòmetre vuit. Quan baixavem cap a la zona del Congost i després havíem de tornar passant per la pujada de la Guàrdia Civil, enfilar el Passeig i girar fins a plaça Espanya... s’ha fet una mica pesat.
Estem parlant que aleshores el que resta són gairebé dos quilometres de pujada tota l’estona...
Exactament, ja vas pel quilòmetre vuit, que fa que tant mentalment com físicament vagis bastant fatigat... però bé, l’he pogut acabar i guanyar, i el cert és que això fa que estigui molt contenta.
En tot cas, la cursa Urbana de Manresa haurà estat la millor de les maneres de començar la temporada...
Sí, el cert és que em fa estar molt contenta.
Com encara personalment la temporada vinent?
Ara tot just estem a l’inici de la temporada, però si no passa res continuaré centrada amb les curses de ruta, i segurament també participaré en alguna mitja i també tinc pensat deixar-me veure per alguna cursa de cros.
