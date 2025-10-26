Manresa celebra 20 anys de l'esport al carrer amb la cursa urbana
Entre les proves de promoció, 5 i 10 quilòmetres la participada carrera popular que ha comptat amb la participació de més de 600 atletes
La corredora berguedana del Club Atlètic Manresa Núria Cascante s'ha imposat en la prova reina en categoria femenina i el callussenc Guillem Montiel en la masculina
La cursa urbana de Manresa ha tornat a posar de manifest la bona salut de l'esport popular a la ciutat. Enguany la participada prova que impulsa el Club Atlètic Manresa ha celebrat dues dècades de recorreguts que tenen com a teló de fons la capital bagenca. Un vintè aniversari que han celebrat més de 600 atletes amb la voluntat de trencar el seu rècord personal, de demostrar-se a ells mateixos que poden batre el temps que van assolir l'any passat, o simplement per passar una bona estona fent esport envoltat d'aquells a qui estimen.
Aquest caràcter popular és una de les raons principals per la qual any rere any la prova té un gran èxit, reunint en un mateix carrer atletes amb trajectòria internacional amb famílies disposades a fer 10 quilòmetres empentant el cotxet del seu fill degudament tunejat. I un exemple d'això es pot veure reflectit amb els exercicis d'esclafament, o damunt mateix de la línia de sortida. Per a tots ells, però, els arbres, les façanes i tota mena de mobiliari urbà eren una bona opció per mantenir calenta la musculatura, que es refredava ràpidament a causa del fred i del constant vent que bufava passeig amunt.
Els saltirons sota l'arc de sortida i els enèrgics moviments de braços eren la prova que els nervis de tots els participants estaven a flor de pell. I després d'un coral compte enrere, el tret de sortida va donar per iniciada la catarsi emocional i física que representen els primers metres del recorregut. Ja des de l'inici, es distingia un primer grup nodrit d’atletes, majoritàriament dels 5K, però també amb algunes unitats de la prova reina. D'entre els corredors populars, en canvi, l'estratègia exigia buscar el seu ritme i administrar les seves energies pel final de la cursa. Tots encara amb un somriure d’orella a orella mentre saludaven amics i familiars que els animaven en aquests primers compassos.
Podis de categoria
Quan no feia ni un quart d'hora que s'havia donat per iniciada la prova, Roger Gómez, el primer dels participants dels 5K enfilava la plaça Neus Català per donar la volta fins a la plaça d'Espanya i tornar a baixar fins al Guimerà, on hi havia situat l'arc d'arribada. L'atleta del Club Atlètic Manresa va ser primer amb un temps de 15,05', que rebaixava en gairebé mig minut el temps del vencedor de la distància l'any passat, Yassin Aziri, que enguany ha estat tercer, completant conjuntament amb Oscar Serra un podi amb tres representants de l'Avinent. En la categoria femenina, la primera plaça ha estat per Carla Valldeoriola amb un temps de 19,25', Alba Gallardo ha estat segona i Lia Gómez ha pujat al tercer graó del podi.
En la distància reina, el triomf se l'ha endut el triatleta callussenc Guillem Montiel, que ha dominat pels carrers de Manresa amb mà de ferro amb un temps de 30,48'. El triatleta internacional del Cidade de Lugo Fluvial ha corregut a un gran ritme de 3:05 min/km, aconseguint una bona renda sobre Mourad el Bannouri. L'atleta de l'Avinent ha estat segon a una mica més de dos minuts del vencedor, i el tercer graó del podi ha estat per Aleix Solergibert, que ha cobert els 10.000 metre amb un temps de 33,51'.
En categoria femenina, el triomf ha estat per l'atleta berguedana del Club Atlètic Manresa Núria Cascante, que s'ha imposat en la distància llarga amb un temps total de 41,47'. El segon i tercer graó del podi ha estat molt disputat, i després de 10 quilòmetres de cursa, s'ha decidit en els compassos finals de la prova. L'atleta de l'Avinent Eva Muñoz ha estat segona, i Paula Expósito, de l'Atp Endurance, ha travessat la línia d'arribada en tercera posició, 20 segons abans que la quarta classificada, Sonia Gordillo.
