El bisbe de Vic saluda el Papa al Vaticà coincidint amb un pelegrinatge del bisbat a la ciutat santa
Prop d’un centenar de persones de la diòcesi han viatjat a Roma amb motiu del Jubileu de l’esperança
En l'audiència papal a la qual van assistir es va esmentar la participació en l'acte del bisbat de Vic
Amb motiu del Jubileu 2025 dedicat a l’esperança, prop d’un centenar de persones de la diòcesi de Vic, a la qual pertany Manresa, han participat en un pelegrinatge diocesà a Roma presidit pel bisbe Romà Casanova que, aprofitant aquest viatge, ha pogut saludar el Sant Pare Lleó XIV, amb qui han coincidit en l'audiència papal dels dimecres. És el primer cop que el bisbe Romà hi coincideix.
El Jubileu 2025 o Any Sant és un esdeveniment central de l’Església catòlica, que convida tots els fidels del món a travessar la Porta Santa de Roma com a mostra de renovació espiritual, perdó dels pecats i reconciliació. El lema del Jubileu 2025 és “Pelegrins de l’esperança”.
Durant el pelegrinatge diocesà organitzat pel bisbat de Vic, els participants han tingut l’oportunitat de visitar a peu i en autocar alguns dels llocs més destacats de la ciutat, com el barri de Trastevere, la muralla Aureliana, l’església de Montserrat i la basílica de Sant Pere, on han travessat la Porta Santa, que és el gest més significatiu del Jubileu. A més del Vaticà, on han visitat els museus vaticans, la cripta dels papes i la capella sixtina, també han pelegrinat a les altres basíliques majors: Sant Joan del Laterà, Santa Maria la Major i Sant Pau Extramurs.
Els participants en el pelegrinatge també han pogut assistir a l’audiència papal del dimecres, en què la participació del bisbat de Vic va ser esmentada expressament durant l’acte.
Travessar la Porta Santa
Entre el 24 de desembre passat –quan es va iniciar l’any jubilar– i el 6 de gener del 2026, que és quan finalitzarà, s’espera que milions de persones viatgin a Roma per travessar la Porta Santa, participar dels sagraments i celebrar un esdeveniment tan especial. El pelegrinatge és una ocasió única per guanyar la indulgència plenària (perdó dels pecats).
A l’Església catòlica els anys jubilars es convoquen ordinàriament cada 25 anys, tot i que poden haver-hi convocatòries extraordinàries, com el Jubileu extraordinari de la Misericòrdia de l’any 2015-2016, que va organitzar el papa Francesc.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”