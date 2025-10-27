Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Concorregut berenar solidari de Mans Unides a Manresa

Més de mig centenar de persones van degustar pastissos i fruita, i van fer les seves aportacions

Imatge del berenar al Casal de l'Església

Imatge del berenar al Casal de l'Església / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

El berenar solidari que organitza Mans Unides des de l'any 2012 va tornar a tenir una bona rebuda a Manresa, amb més de mig centenar de participants.

Els assistents van poder degustar pastissos, pastes i fruita, al Casal de l'Església, i van fer les seves aportacions.

La responsable de Mans Unides a la ciutat, Antònia Espinal ha volgut donar les gràcies públicament a tots els assistents i recordar que si hi ha més persones interessades a col·laborar tenen dies encara aquest mes per fer-ho al Casal de l'Església.

En primer terme, Joan Antoni Castillo, Maria Rosa Jutglar i Antònia Espinal

En primer terme, Joan Antoni Castillo, Maria Rosa Jutglar i Antònia Espinal / Arxiu Particular

Lluitar contra la fam

El berenar solidari de Mans Unides s'organitza per recollir aportacions a aquesta ONG que lluita contra la fam i el subdesenvolupament. Mans Unides és una organització no governamental per als països en desenvolupament (ONGD) de l'Església catòlica, formada per voluntaris i voluntàries. La seva finalitat és la de lluitar contra la fam, la pobresa, el desenvolupament i les causes que les provoquen.

L'acte va comptar amb la presidenta de Mans Unides del Bisbat de Vic, Maria Rosa Jutglar, i l'arxipreste de Manresa, Joan Antoni Castillo, que va donar la benedicció a l'acte.

