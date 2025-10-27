El Dia Mundial de la Diabetis a Manresa posarà l'accent en benestar i esport
L'acte central tindrà lloc el diumenge 14 de novembre a l'auditori de la Plana, amb la participació d'esportistes
L'organitza l'Associació de Diabètics de la Catalunya Central amb l'Ajuntament, Althaia, Salut i Zona 7
El pròxim 14 de novembre, com cada any des del 1991, l’Associació de Diabètics de la Catalunya Central (AdCc) celebrarà el Dia Mundial de la Diabetis (DMD), que mobilitza milions de persones en més de 160 països. La convoquen la Federació Internacional de Diabetis (FID) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) amb el suport, com a dia oficial de la salut, de l'ONU. Enguany, el DMD està dedicat a la diabetis i el benestar emocional amb el lema Diabetis i el lloc de treball. A Manresa, l'acte central serà el mateix dia 14 de novembre, amb una sessió a la tarda a l'auditori de la Plana de l'Om on l'esport tindrà un protagonisme directe en aquest benestar. L'acte l'organitzen l'AdCc amb l'Ajuntament de Manresa, Althaia, el Departament de Salut i Zona 7.
Dos ciclistes amb pedigrí
L'acte, conduït per Olga Colell, educadora en diabetis i nutricionista d'Althaia, comptarà amb les intervencions de Joan Muntada, ciclista de la categoria elit en BTT, que ha participat en marxes d'ultradistància; Jordi Argemí, cofundador de Zona 7 i preparador físic especialitzat en esports de resistència; Emma Andreu, campiona de Catalunya de BTT infantil 2024, campiona d'Espanya de BTT infantil 2024, subcampiona de Catalunya de BTT infantil 2025 i campiona d'Espanya per a equips de BTT infantil 2025, i David Andreu, pare de l'Emma, que parlarà de l'experiència de tenir una filla esportista amb diabetis.
L'acte començarà a 2/4 de 7 de la tarda. Els organitzadors aconsellen confirmar l'assistència a l'adreça adcatalunyacentral@gmail.com o trucant al 93 877 19 11.
Conscienciar sobre la malaltia
El Dia Mundial de la Diabetis és l’inici d’una campanya de conscienciació de la malaltia a escala mundial, un mitjà per augmentar els coneixements generals que se'n té, i per donar a conèixer les seves causes, els símptomes, els tractaments i les complicacions associades. En aquesta campanya de conscienciació i formació, l’AdCc hi participa convocant i organitzant diferents activitats.
L'entitat remarca que "milions de persones amb diabetis s'enfronten a desafiaments diaris per gestionar la seva condició en el lloc de treball, incloent-hi l'estigma, la discriminació i l'exclusió. Tot això té un impacte molt negatiu en el benestar dels afectats". Per a l'AdCc, "la pràctica de l'esport i estudiar són activitats comparables a treballar i les problemàtiques són les mateixes". El Dia Mundial de la Diabetis vol ser "una crida per tal que ocupadors i empleats (esportistes, entrenadors i estudiants) de tot el món sàpiguen més i facin més per la diabetis en el món del treball, de l'estudi i de l'esport i que, en conjunt, comenci un canvi per a una millor vida amb diabetis".
Il·luminats de blau
L'associació també ha sol·licitat, com cada any, a molts Ajuntaments i entitats la seva solidaritat il·luminant de blau les façanes d'ajuntaments i monuments significatius. Recorda que les associacions de pacients com aquesta "som necessàries per ajudar a connectar les persones amb el mateix problema per ajudar-les a entendre millor la seva malaltia; donar formació suficient per ajudar a portar millor, emocionalment i físicament, les situacions per les quals passem; compartir la informació certa, actual i contrastada de la qual disposem sobre la diabetis i pressionar per millorar la inversió en investigació per millorar la qualitat de vida dels pacients crònics de diabetis. Aquests són els nostres objectius i la nostra raó de ser".
Subscriu-te per seguir llegint
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys