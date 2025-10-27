Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
El darrer pressupost de l’època de Valls com a alcalde de Manresa va ser de 83,4 milions d’euros, i ara en negocia un 4.000 milions a Barcelona
De 83,4 milions d’euros, a més de 4.000 milions. Aquesta és l’evolució que ha fet el qui va ser alcalde de Manresa i actual tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls. És el titular de l’àrea d’Economia i Hisenda de la capital catalana, i qui ha hagut de quadrar els comptes de cara a l’any vinent.
Els 83,4 milions són els del darrer pressupost del consistori manresà que es va aprovar sota el mandat de Valls abans que deixés l’alcaldia per anar a la Generalitat. Els 4.000 milions, concretament 4.180, són també els últims que ha dissenyat Valls, però en aquesta ocasió és la proposta que el govern de l’alcalde Jaume Collboni proposa per l’any vinent i que s’ha pactat amb Esquerra. Entre tot dos hi ha una diferència de 20 anys. Es van presentar el 2005 per entrar en vigor el 2006.
Tres anys amb l’euro
L’any 2005 el govern de Manresa que encapçalava Jordi Valls estava format pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. Era el tripartit, que va assumir el poder el 1995. El projecte de pressupost que va presentar i que es va acabar aprovant el desembre del mateix any pujava a 83,4 milions d’euros.
Feia tres anys que hi havia l’euro, i en pessetes suposaven 13.879 milions). L’any anterior, havia estat de 99,2 milions.
El pressupost del 2006 va posar al límit l’endeutament del consistori manresà, i va preveure 23 milions en inversions. Bàsicament en projectes d’urbanització del Barri Antic, la recuperació del teatre Kursaal, polítiques de sòl, el col·lector de Sant Ignasi, reformes a l’edifici de l’Ajuntament o millores al polígon del Pont Nou, que actualment s’està ampliant.
En la presentació dels números el govern va destacar que s’incrementaven les prestacions de serveis a la ciutadania i que es donava una especial preferència a l’atenció de les persones.
Els últims pressupostos
Van ser els últims pressupostos municipals de l’Ajuntament de Manresa de Jordi Valls, igual que els d’ara de Barcelona també han estat els seus darrers.
L’abril del 2006, el llavors president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va nomenar Valls conseller de Treball i Indústria, i es va acomiadar de l’Ajuntament. A finals del 2006 va deixar el càrrec i va ser nomenat president del Port de Barcelona. El febrer del 2011 va fitxar per Aigües de Barcelona i es va establir a Bristol, al Regne Unit. Del 2013 al 2020, va ser destinat a Xile i posteriorment a Mèxic com a director general de la multinacional francesa Suez, propietària d’Agbar, a Amèrica Llatina Nord.
El 2020 va ser nomenat director general de Mercabarna, càrrec que va exercir fins que el 2023 va anar a les llistes del PSC de Jaume Collboni. Ara porta els comptes de Barcelona.
El govern en minoria ha hagut de prorrogar els pressupostos els darrers anys. El del 2026 ja ha rebut el suport d’ERC i ha passat el tràmit de l’aprovació inicial, però el pressupost rècord no té prou suport per l’aprovació definitiva. Valls continua negociant.
