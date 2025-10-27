Les infermeres protesten per la campanya de vacunació sense cita prèvia
Afirmen que estan desbordades i expressen el seu descontentament davant els CAP
El sindicat d’infermeria SATSE ha convocat per aquest dilluns protestes a tot el país per denunciar la pressió assistencial que, asseguren, pateixen les professionals d’infermeria. A Manresa hi ha hagut concentracions a, com a mínim, davant el CAP de les Bases.
Segons Ángeles Esteban, delegada de SATSE d’Atenció primària d’Althaia, que és qui gestiona el CAP Bases, el detonant de la protesta ha sigut la vacunació massiva sense cita prèvia que promou Salut per fer frenar la covid i la grip.
Esteban afirma que es tracta d’una mesura «electoralista» perquè no va acompanyada dels recursos necessaris, ni humans ni materials, per fer front a una major demanda del servei. «Estem cansades de la pressió assistencial que patim perquè tot recau en infermeria». Pensa que es tracta d’una manca de respecte a la professió.
Explica que a més a més d’atendre als usuaris que sí que estant programats, han d’assumir els que es presenten als centres de primària sol·licitant la vacuna. «S'encavalquen», assegura. «A vegades intentem reconduir la situació», però sovint, diu, «quedem sobrepassades per la manca de planificació que hi ha hagut» per part de Salut. En altres casos, diu es «vulnera la seguretat del pacient» perquè es deriven a urgències dels CAP usuaris que s’han de vacunar.
El departament de Salut va iniciar a finals de setembre la campanya de vacunació de tardor, que inclou la vacuna contra la grip i la covid. En un primer moment es va obrir a les persones més vulnerables. A les comarques centrals és previst distribuir, principalment als centres de primària, 68.880 dosis contra la grip i més de 56.000 contra la covid. A mitjans d’octubre es va posar en marxa una segona fase per a la major part de la població adulta. Ja amb cita prèvia o sense cita.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”