Les infermeres protesten per la campanya de vacunació sense cita prèvia

Afirmen que estan desbordades i expressen el seu descontentament davant els CAP

Protesta davant el CAP Les Bases de Manresa

Protesta davant el CAP Les Bases de Manresa / Arxiu particular

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

El sindicat d’infermeria SATSE ha convocat per aquest dilluns protestes a tot el país per denunciar la pressió assistencial que, asseguren, pateixen les professionals d’infermeria. A Manresa hi ha hagut concentracions a, com a mínim, davant el CAP de les Bases.

Segons Ángeles Esteban, delegada de SATSE d’Atenció primària d’Althaia, que és qui gestiona el CAP Bases, el detonant de la protesta ha sigut la vacunació massiva sense cita prèvia que promou Salut per fer frenar la covid i la grip.

Esteban afirma que es tracta d’una mesura «electoralista» perquè no va acompanyada dels recursos necessaris, ni humans ni materials, per fer front a una major demanda del servei. «Estem cansades de la pressió assistencial que patim perquè tot recau en infermeria». Pensa que es tracta d’una manca de respecte a la professió.

Explica que a més a més d’atendre als usuaris que sí que estant programats, han d’assumir els que es presenten als centres de primària sol·licitant la vacuna. «S'encavalquen», assegura. «A vegades intentem reconduir la situació», però sovint, diu, «quedem sobrepassades per la manca de planificació que hi ha hagut» per part de Salut. En altres casos, diu es «vulnera la seguretat del pacient» perquè es deriven a urgències dels CAP usuaris que s’han de vacunar.

El departament de Salut va iniciar a finals de setembre la campanya de vacunació de tardor, que inclou la vacuna contra la grip i la covid. En un primer moment es va obrir a les persones més vulnerables. A les comarques centrals és previst distribuir, principalment als centres de primària, 68.880 dosis contra la grip i més de 56.000 contra la covid. A mitjans d’octubre es va posar en marxa una segona fase per a la major part de la població adulta. Ja amb cita prèvia o sense cita.

