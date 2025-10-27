La Sagrada Família de Manresa acollirà el 1r Mercat d'artesans, brocanters i de segona mà
La trobada tindrà lloc el dissabte 22 de novembre, de les 10 del matí a la 1 del migdia
De moment, ja hi ha més d'una trentena de parades apuntades, i encara es poden fer inscripcions
L'Associació de Veïns de la Sagrada Família de Manresa vol donar vida al barri. La seva presidenta, Marina Hosta, lamenta que hi manca comerç. Aquest ha estat un dels motius que els ha animat a muntar el 1r Mercat d'artesans, brocanters i segona mà, que tindrà lloc el dissabte 22 de novembre, de les 10 del matí a la 1 del migdia.
De moment, ja hi ha apuntades més d'una trentena de parades i la inscripció encara és oberta. Botigues del barri aportaran articles per fer un sorteig entre els paradistes, que inclouran veïns i també artesans i brocanters que l'associació ha convidat per a l'ocasió. A banda, l'entitat ha obert la participació a l'alumnat i les famílies de 4t de l'institut del Cal Gravat, que protagonitzaran alguna de les parades i un taller de xapes per ajudar a autofinançar el viatge final del present curs escolar.
Els participants es distribuiran per diversos vials al voltant del local social, als carrers del Penedès, de l'Empordà, del Priorat i també on hi ha el mural d'homenatge al pintor Jaume Casacuberta, inaugurat el juny passat.
Les persones interessades a participar-hi es poden informar a l'associació de veïns, a l'adreça avsafa@hormail.com i al telèfon 93 874 45 44.
