Salvar una glacera i un taller amb el robot Veta: propostes de la UPC Manresa dins la Setmana de la Ciència
La iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació es farà del 7 al 16 de novembre
La Politècnica s'hi afegeix amb un joc d'escapada i una activitat de programació adreçats a tots els públics
Regió7
La UPC Manresa, per mitjà del TechLab Manresa i de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), se suma a la 30a Setmana de la Ciència, que se celebra del 7 al 16 de novembre. Ho farà amb dues activitats enfocades a la sostenibilitat i a les noves tecnologies. Coincidint amb l'Any Internacional de la Conservació de les Glaceres, s'organitza un joc d'escapada sobre el canvi climàtic. També es farà un taller de robòtica i programació amb l'objectiu d'acostar la ciència a tots els públics d'una manera lúdica i participativa.
La Setmana de la Ciència, coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, és una de les iniciatives de divulgació científica més importants. L’objectiu principal és fomentar les vocacions científiques entre els més joves i acostar el coneixement i la tecnologia a tota la ciutadania.
Salvem les Glaceres
Amb motiu de l'Any Internacional de la Conservació de les Glaceres, la BCUM ha organitzat una activitat lúdica i educativa que posa a prova l’enginy dels participants, que s’enfrontaran a un joc d'escapada que els submergirà en l'escenari crític del canvi climàtic. Hauran de resoldre enigmes científics i tecnològics per tal de salvar una glacera, aprenent conceptes clau sobre sostenibilitat i enginyeria ambiental mentre competeixen per completar el repte a temps.
- Horaris: Cada dia, de dilluns 10 a divendres 14 de novembre, dues sessions al matí i dues a la tarda.
- Sessions: 11:30 h; 12:30 h; 16:30 h; 17:30 h.
- Adreçat a: Públic general a partir de 14 anys. Grups de 2 a 6 persones
- Inscripcions: Cal reservar plaça enviant un correu a biblioteca.bcum@upc.edu.
Taller de robòtica i programació
Per als participants més joves, el TechLab Manresa proposa una immersió en la programació sense pantalles. Aquest taller utilitza la Veta, un robot innovador que permet als nens i nenes introduir-se en els conceptes de la programació mitjançant cubs de fusta de colors, fomentant el pensament lògic, el treball en equip i la creativitat. És una manera divertida i molt pròxima d'adquirir competències digitals fonamentals.
- Horaris i sessions:
-8 de novembre de 10 a 11.30 h (de 5 a 7 anys)
-8 de novembre de 12 a 13.30 h (de 8 a 11 anys)
-9 de novembre de 10 a 11.30 h (de 5 a 7 anys)
-9 de novembre de 12 a 13.30 h (de 8 a 11 anys)
- Adreçat a: Públic infantil, de 5 a 11 anys (consultar franja d'edat segons sessió). 12 places per grup.
- Inscripcions: Cal inscriure's en aquesta pàgina web.
La UManresa convida tota la comunitat educativa i el públic familiar a aprofitar la Setmana de la Ciència per experimentar amb la tecnologia i reflexionar sobre els grans reptes globals.
