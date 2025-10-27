UManresa tanca una matriculació rècord amb més de 2.600 estudiants
Empresa i Educació Infantil experimenten un important creixement, mentre Fisioteràpia i Infermeria continuen sent els graus amb més alumnes
UManresa supera aquest curs els 2.600 alumnes en estudis oficials, un cop s’ha tancat definitivament el període de matriculació. Concretament són 2.620 estudiants de graus, cicles formatius de grau superior i màsters. Suposa un 5,4% més que no pas el curs anterior.
Les dades es van analitzar a la darrera reunió del patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB) que es va celebrar divendres, segons ha pogut saber Regió7. Es va constatar que els darrers anys hi ha hagut un creixement sostingut malgrat que hi ha poc marge per fer-ho perquè no s’han autoritzat més places i perquè es parteix de nivells d’ocupació alts de gairebé el 100% en alguns estudis.
L’increment d’estudiants es dona sobretot en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Educació Infantil, que en tres anys ha augmentat un 97 i un 42% respectivament. Són estudis de l’àmbit de les Ciències Socials.
En els de Ciències de la Salut, hi ha hagut un important creixement del nombre d’alumnes de Podologia, un 37% respecte al curs 2022-2023, mentre que Fisioteràpia i Infermeria ja fa anys que omplen. Són els estudis amb més alumnes al campus Manresa de la Fundació Universitària del Bages.
Diversificar estudis
A petició d’aquest diari, el director general de la FUB, Antoni Llobet, ha valorat positivament les dades que han permès «arribar a aquest rècord històric», i ha destacat que s’hi ha arribat tot i el poc marge de creixement perquè no hi ha més places autoritzades.
Segons Llobet, «això ens dibuixa un escenari en el qual, sí o sí, es fa imprescindible oferir noves ofertes d’estudis per poder tenir l’opció de créixer». Aquí és on entren en joc els estudis universitaris de Dret que la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya oferirà a partir del curs vinent a Manresa i també a Vic. Els pròxims cursos s’hi afegiran altres estudis que la FUB està acabant de planificar.
L’ampliació de places i la diversificació dels estudis és un dels temes que es van tractar, també, a la reunió del patronat de la FUB. Al respecte Llobet defensa que «ens convé, sobretot, diversificar l’oferta perquè si es tenen en compte les primeres opcions, per massa crítica demogràfica és molt plausible que hi hagi prou gent per cadascun dels estudis que puguem tenir. Estratègicament, és més important diversificar titulacions que no pas ampliar places».
En primera opció
Un dels aspectes que Llobet ha destacat d’una forma especial és que s’ha incrementat de forma notable els estudiants que trien UManresa en primera opció. Aquest curs pràcticament s’ha arribat al 70% quan fa dos anys era del 52%. «És molt important. Això vol dir més possibilitats de tenir graus plens que es trien d’entrada, no que et venen d’altres llocs on no hi han pogut entrar». També ressalta que aquest fet es produeixi just abans del canvi de cicle demogràfic», ja que a partir del 2027 baixa el nombre de joves en edat d’iniciar la universitat.
Aquest curs 2025-2026 UManresa té 829 estudiants de nou accés, cosa que suposa un 4,8% respecte al curs anterior, quan n’hi va haver 791. Això tenint en compte tots els estudis oficials: graus, cicles formatius de grau superior i màsters universitaris.
Per graus hi ha 650 alumnes de nou accés, que suposen un 6,6% més que no pas el curs 2924-2025; dels cicles formatius són 130, amb un salt important de l’11%, mentre que de màsters hi ha 49 estudiants.
Per graus, el nombre més important d’alumnes de nou accés és a Fisioteràpia, amb 180, seguit d’Infermeria amb 175. Podologia és el que ha experimentat un increment més notable, un 23% amb 101 alumnes nous. Logopèdia en té 56. Administració i Direcció d’Empreses (ADE), comença el curs amb 59 estudiants nous, un 20,4% més. Mestre d’Educació Infantil ho fa amb 63 estudiants de nou accés, un increment del 31%, mentre que del grau en Gestió de la Societat Digital n’hi ha 16.
Dels cicles formatius hi ha Pròtesi Dentals (27), Administració i Finances (31), Comerç Internacional (24) i Educació Infantil (48).
