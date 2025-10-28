A Manresa es podrien evitar 68 morts cada any reduint la contaminació
Es troba entre les ciutats més contaminades per partícules fines i diòxid de nitrogen
En el primer cas la mitjana és de 15 micrograms per m3 i en el segon, 27, quan l’OMS recomana 5 i 10
Manresa és la tercera ciutat de Catalunya amb pitjors dades de contaminació per partícules fines (PM2,5) i la quarta pel que fa a diòxid de nitrogen (NO2), segons el rànquing de contaminació de l’Institut de Salut Global de Barcelona. El projecte tècnic de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) recull que si es respectessin els llindars establerts per l’Organització Mundial de la Salut, s’estima que es podrien evitar 68 morts anuals a la ciutat.
Partícules diminutes
PM2,5 es refereix a partícules diminutes a l’aire amb un diàmetre de 2,5 micres o menys, que poden ser absorbides profundament als pulmons i el torrent sanguini. Una micra és equivalent a una mil·lèsima part d'un mil·límetre.
Aquestes partícules provenen de fonts com la combustió de vehicles, la indústria i els incendis, i causen problemes de salut com ara malalties respiratòries i cardiovasculars, especialment en grups vulnerables.
PM2,5 es refereix a partícules diminutes a l’aire amb un diàmetre de 2,5 micres o menys, que poden ser absorbides profundament als pulmons i el torrent sanguini. Una micra és equivalent a una mil·lèsima part d'un mil·límetre
La seva mida els permet romandre a l’aire per més temps i viatjar llargues distàncies.
Gas tòxic
El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas tòxic, amb una olor acre i un color que va de l’incolor a marró vermellós, que es forma per la combustió a altes temperatures, especialment en motors de vehicles. És un contaminant atmosfèric nociu que pot causar irritació pulmonar, empitjorar malalties respiratòries i afectar la salut de les plantes i el medi ambient.
Manresa és la tercera ciutat més contaminada de Catalunya per PM2,5, per darrere de l’àrea metropolitana de Barcelona i de Mollet del Vallès, i la quarta quant a NO2, només al darrere de les dues anteriors i Granollers
El projecte tècnic de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) afirma que Manresa, tot i no formar part de la Regió Metropolitana de Barcelona, apareix en els rànquings de contaminació en la posició 202 pel que fa a partícules fines i 190 per diòxid de nitrogen (en una classificació amb 858 ciutats, en la qual la primera és la més contaminada i la darrera la que menys).
Aquest fet la col·loca com la tercera ciutat més contaminada de Catalunya per PM2,5, per darrere de l’àrea metropolitana de Barcelona i de Mollet del Vallès, i la quarta quant a NO2, només al darrere de les dues anteriors i Granollers.
Les partícules fines són un dels principals contaminants de l’aire. Contenen una barreja d’elements sòlids i líquids que queden suspesos en l’aire, incloses partícules de pols, metalls i alvèols pulmonars.
Combustió incompleta
Un dels seus components és el carbó negre, producte de la combustió incompleta, especialment del combustible dièsel.
Les principals fonts d’aquestes partícules són el trànsit, la calefacció domèstica, la combustió industrial i la crema de llenya i carbó. A Manresa, s’estima que la mitjana anual de PM2,5 és de 14,9 micrograms per metre cúbic i si es complissin les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (5 micrograms per metre cúbic) s’estima que es podrien evitar 45 morts anuals.
Les principals fonts d’aquestes partícules són el trànsit, la calefacció domèstica, la combustió industrial i la crema de llenya i carbó
El diòxid de nitrogen és l’altra principal contaminant de l’aire. És un gas tòxic i irritant que afecta el sistema respiratori. El NO2 pot irritar les vies respiratòries, agreujant les malalties respiratòries (com l’asma) i provocant un augment dels ingressos hospitalaris i les visites a urgències. A llarg termini pot provocar el desenvolupament d’asma i augmentar la susceptibilitat a les infeccions respiratòries. La seva font principal són les emissions dels vehicles a motor. A Manresa s’estima que la mitjana anual és de 27,3 micrograms per metre cúbic i l’OMS recomana un màxim de 10 micrograms per metre cúbic. Si es reduís la xifra als valors recomanats es podrien evitar 23 morts anuals.
L’exposició perllongada a aquests contaminants es relaciona directament amb una incidència més gran de malalties respiratòries i cardiovasculars, accidents cerebrovasculars i càncer
L’objectiu principal de les ZBE és restringir la circulació dels vehicles més contaminants per millorar-ne la qualitat de l’aire. Això disminueix els nivells d’òxids de nitrogen (NO2) i de partícules fines (PM2,5), especialment perjudicials per a la salut.
Menys malalties
L’exposició perllongada a aquests contaminants es relaciona directament amb una incidència més gran de malalties respiratòries i cardiovasculars, accidents cerebrovasculars i càncer.
En reduir aquestes malalties, es disminueix també el nombre de morts prematures. Per exemple, s’ha estimat que les ZBE a Europa podrien evitar gairebé 110.000 morts prematures per PM2,5 i més de 40.000 per NO2. A Barcelona, un estudi va suggerir que reduir el trànsit un 25% evitaria prop de 200 morts prematures a l’any.
A més de la reducció de la mortalitat, les ZBE generen altres efectes positius en la salut i l’entorn com la millora de les malalties cardiovasculars i el foment de la mobilitat sostenible, com ara l’ús de vehicles elèctrics, transport públic o bicicleta.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició