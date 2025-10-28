Manresa posarà 40 punts més per aparcar la bici
L'acció forma part dels treballs per posar en marxa l'any que ve el nou servei de lloguer Baik
L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs d'ampliació de la xarxa d'estacionaments per a bicicletes a la ciutat. Aquesta iniciativa forma part de les accions previstes en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) vigent i està vinculada al projecte Baik, el nou servei municipal de lloguer de bicicletes elèctriques per a ús turístic i ciutadà, que es llançarà l'any vinent.
Els treballs consisteixen en la creació de 40 nous espais estacionament per a bicicletes, amb l'objectiu d'ampliar les zones d'aparcament específiques a la ciutat. En concret, es preveu la implantació de 33 zones d’aparcaments en calçada i 7 zones més situats en places de la ciutat. Aquests espais estaran ubicats prop de punts d'interès turístic i equipaments, i seran senyalitzats amb pintura verda acrílica, incloent-hi un pictograma de bicicletes i elements separadors per delimitar i protegir la zona d'estacionament de vehicles. Es calcula que els treballs es completaran en un període màxim de dos mesos.
736 vehicles
Actualment, la ciutat disposa de 56 estacions de bicicletes amb capacitat per a 336 bicicletes (una estructura metàl·lica permet lligar fins a dues bicicletes simultàniament per forquilla). Les 40 noves estacions tindran cadascuna quatre forquilles. Un cop finalitzat el desplegament, Manresa tindrà 96 zones d’aparcaments per a bicicletes amb una capacitat total per a 736 bicicletes.
El servei Baik, presentat al maig, oferirà una flota de 200 bicicletes elèctriques i està principalment adreçat a turistes i visitants de la ciutat. Inclourà una modalitat de lloguer de curta durada, amb un màxim d'una setmana, i Manresa Turisme organitzarà visites guiades a la ciutat utilitzant aquestes bicicletes. També es contempla una segona modalitat de lloguer de llarga durada, per períodes mensuals o anuals fins a un màxim de dos anys, adreçada a residents, treballadors i estudiants de Manresa, per garantir la sostenibilitat econòmica del servei.
El projecte, valorat en 590.000 euros, es finança amb una subvenció dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí, dels fons europeus Next Generation. Aquests recursos, impulsats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i el Departament d'Empresa i Treball, es destinen a implementar aquest nou servei de bicicletes, les estacions d'aparcament i un local que servirà de punt d'atenció, taller i magatzem, que s’ubicarà a la plaça Bages.
Per consultar el plànol dels punts per aparcar les bicicletes podeu clicar aquí.
