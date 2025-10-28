La negociació secreta per la Fàbrica Nova
Sacresa no volia pisos protegits al recinte, i l’Ajuntament pretenia que hi hagués un hotel
Marc Marcè
La Fabrica Nova ja té un nou amo. I ara què? Aquesta era la qüestió el 1999, quan una operació a diverses bandes va posar la major part de la finca, i la totalitat de la nau històrica, en mans de Sacresa, un gegant empresarial que semblava el ‘partner’ ideal per tirar endavant un gran projecte que fos la nova meravella de Manresa. La qüestió era que el projecte s’havia de negociar amb l’Ajuntament, responsable d’aconseguir que, de tot allò, no en sortís només un gran negoci immobiliari sinó un complex que inclogués un gran parc, unes galeries comercials i, fins i tot, un hotel.
Cots i Claret, que havia tingut una intervenció decisiva per clarificar la propietat del vell complex, s’havia quedat una part minoritària on esperava poder fer una promoció residencial, però la part del lleó, i on es decidia si Manresa aconseguia convertir la Fàbrica Nova en un actiu de la ciutat, era la part de Sacresa, l’empresa creada el 1989 per la família Sanahuja. Sociedad Anónima de Construcciones Reunidas Sanahuja era la reencarnació dels negocis iniciats per Romà Sanahuja Bosch, enriquit amb la construcció de cinc mil pisos econòmics al Turó de la Peira entre 1953 i 1961. Eren tan econòmics de construir que tots tenien aluminosi i un dels blocs es va enfonsar el 1990.
Quan Sacresa va adquirir la Fàbrica Nova les normes establertes pel Pla General de la ciutat deien que, dels 65.000 metres quadrats de la propietat, 39.000 s’havien de destinar a espais lliures, 9.000 eren per a equipaments i 13.000 per a ús privat amb un total de 52.000 metres de sostre edificable. L’espai lliure havia d’incloure un parc de 3,2 hectàrees connectat amb el parc de Sant Ignasi i, del destinat a ús residencial privat, la meitat havia de ser per a habitatge protegit. La nau principal no es podia enderrocar i estava previst que la meitat fos per a l’ajuntament per a usos públics i, l’altra meitat, privada per a usos comercials. Aquesta era la teoria. Però Sacresa volia adaptar aquest pla al que considerava que podia ser rendible.
L’empresa i el govern tripartit que encapçalava Jordi Valls, amb Joaquim Garcia com a regidor d’Urbanisme, conversaven i negociaven en secret un acord que fes possible i rendible una operació que es valorava en uns 10.000 milions de pessetes, uns 60 milions d’euros. Tot era secret fins que, l’octubre del 2000, Sacresa va tenir la curiosa idea d’exposar al seu estand de la fira Barcelona Meeting Point una gran maqueta del projecte, amb els seus edificis ja perfectament perfilats. Regió7 ho va publicar i els negociadors es van posar les mans al cap.
L’Ajuntament va afanyar-se a aclarir que el que es plasmava a la maqueta només era una possibilitat, i que no hi havia res tancat.
El que sí va acceptar l’Ajuntament és que caldria modificar les previsions del Pla Urbanístic per tal de facilitar que l’operació tirés endavant. Un dels canvis que es perfilaven era que els pisos protegits, uns 200, no es farien al recinte de la Fàbrica Nova. Això permetria crear una zona benestant amb pisos més cars. Per a l’Ajuntament podia ser interessant per tal de renovar el Barri Antic, cosa que ja era gairebé tan urgent com ara. Les modificacions inclourien també canvis a la nau principal: l’ajuntament renunciaria a la meitat que li corresponia per tal que, a més d’un gran complex comercial, s’hi situés un hotel. L’hotel que Manresa no tenia, i que encara no té.
Les negociacions incloïen també on situar l’aparcament, un espai per al futur creixement de la piscina municipal, i la reurbanització de l’entorn.
El procés es va anar allargant i, quan les obres es van posar en marxa de debò, va arribar la gran crisi i l’esclat de la bombolla immobiliària. Sacresa va fer suspensió de pagaments el 2010 amb un deute de 15 milions d’euros. Va tardar dos anys a sortir del forat.
