Organitzen una recollida d'escombraries a la zona del Cardener on hi ha la fàbrica Blanca, a Manresa
La matinal impulsada per l'Agrupació de Pescadors de Manresa tindrà lloc el dissabte 29 de novembre
L'Agrupació de Pescadors de Manresa es defineix com "una entitat compromesa amb la sostenibilitat Green Sport Flag de l'Associació de l'Esport Espanyol", un pla d'acció a favor del medi ambient que implica les entitats esportives en l'àmbit de tot l'estat. Per aquest motiu, el pròxim dissabte 29 de novembre organitza a la ribera del Cardener, a la zona de la fàbrica Blanca, una recollida de les escombraries que moltes persones incíviques encara tiren on no toca.
L'acció començarà a les 11 del matí i durarà una hora i mitja. El punt de trobada serà la fàbrica Blanca i l'organització lliurarà guants i bosses d'escombraries als assistents. El contacte de l'entitat és el correu sconcustell@gmail.com i el telèfon el 679 47 95 52.
L'entitat forma part de la Federació Espanyola de Pesca i Casting i l'activitat s'organitza amb el suport d'Ecoembes, Seo BirdLife i Libera.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»