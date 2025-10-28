Es presenta a Manresa un llibre que repassa les grans amenaces sanitàries a ritme de true crime
La posada de llarg tindrà lloc aquest dimecres 29 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la llibreria Parcir, on l'autora, la barcelonina Laia Brufau, conversarà amb la periodista local Anna Vilajosana, col·laboradora d'aquest diari
"Desafiant l'invisible. Relats emocionants de les grans amenaces sanitàries", és el títol del llibre que Laia Brufau presentarà demà dimecres, 29 d'octubre, a la llibreria Parcir de Manresa (c. Àngel Guimerà, 74). La periodista i col·laboradora d'aquest diari Anna Vilajosana conversarà amb l'autora, que també és periodista.
El llibre, editat per Ara Llibres, beu d'històries reals per entendre qui ha cuidat Catalunya davant de grans amenaces contra la salut pública. Hi desfilen la diftèria, l'ebola, el VIH, la verola del mico, el virus del Nil i, evidentment, la covid-19, entre moltes altres malalties que han posat en escac la salut de tota la població catalana.
Brufau, a partir d’una recerca periodística basada en testimonis inèdits, aborda deu casos reals d’epidèmies potencials investigades i gestionades pels professionals de casa nostra.
La gestió, per dins
Narrat al ritme de true crime, el lector anirà descobrint les interioritats de la gestió de les emergències sanitàries. Casos on no hi ha culpables, només víctimes i professionals sanitaris disposats a treure’n l’entrellat i a evitar catàstrofes a gran escala. Malalties que es consideraven superades i que estan tornant com a conseqüència de la globalització i dels viatges internacionals a baix preu; les zoonosis, la reemergència de malalties per l’augment de reticències vacunals, virus que emergeixen a Catalunya com a conseqüència de l’augment de vectors lligats a la crisi climàtica i noves infeccions altament transmissibles molt complexes de controlar.
El llibre aborda casos de rellevància mediàtica, però també realitats més desconegudes. Cada capítol va acompanyat d’un comentari científic d’un expert en el tema que tracta. Testimonis inèdits de gran valor per entendre qui i com cuida la nostra salut des de l’ombra.
Sobre l'autora
Laia Brufau Pla (Barcelona,1981) és llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramon Llull. Al llarg dels darrers vint anys ha treballat cobrint informació de salut a El Punt i, posteriorment, va entrar a l’equip de comunicació de l'Institut Català de la Salut, que dirigeix actualment. Durant la crisi de la covid-19 va formar part del grup de professionals de comunicació que van informar en l'àmbit extern i intern sobre la pandèmia.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»