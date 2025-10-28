Troben a Manresa un cargol de la mida d'un ou
Una família va fer la troballa en una zona verda a prop del carrer de Bambylor
Regió7
Manresa
Una família del barri de Valldaura de Manresa va trobar aquest dilluns un cargol de mides considerables, amb una closca d'uns cinc centímetres, similar a un ou de gallina. Es tractaria d'un cargol de vinya o cargol de Borgonya que, un cop estesos, poden arribar als deu centímetres de cos.
Expliquen que el van trobar en una zona verda, a prop del carrer de Bambylor. De moment se l'han quedat a casa, però la idea és tornar-lo a deixar lliure.
