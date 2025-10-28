Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben a Manresa un cargol de la mida d'un ou

Una família va fer la troballa en una zona verda a prop del carrer de Bambylor

El cargol trobat per la família de Manresa

El cargol trobat per la família de Manresa / Erik Bermejo García

Regió7

Manresa

Una família del barri de Valldaura de Manresa va trobar aquest dilluns un cargol de mides considerables, amb una closca d'uns cinc centímetres, similar a un ou de gallina. Es tractaria d'un cargol de vinya o cargol de Borgonya que, un cop estesos, poden arribar als deu centímetres de cos.

Expliquen que el van trobar en una zona verda, a prop del carrer de Bambylor. De moment se l'han quedat a casa, però la idea és tornar-lo a deixar lliure.

El cargol és una mica més petit que un ou de gallina

El cargol és una mica més petit que un ou de gallina / Erik Bermejo García

Una imatge lateral del cargol

Una imatge lateral del cargol / Erik Bermejo García

