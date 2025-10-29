Canvi d'imatge de la Cavalcada de Reis de Manresa: es renova la direcció artística, el disseny de les carrosses i es duplica el pressupost
La nova coordinació va a càrrec d’Enric Llort Alegre, amb la col·laboració de professionals del món de l’espectacle
L’Ajuntament fa una crida a la ciutadania a participar-hi
Regió7
La Cavalcada de Reis de Manresa d’aquest 2026 arribarà amb una imatge completament renovada i amb nombroses novetats. Amb la voluntat de consolidar-la com una gran festa compartida i col·lectiva, l’Ajuntament i l’Agrupació Cultural del Bages han fet una aposta per la creativitat, la qualitat artística i la implicació ciutadana.
Entre les novetats principals, destaca la nova coordinació artística, a càrrec d’Enric Llort Alegre, director artístic, guionista i actor amb més de 30 anys d’experiència als escenaris més destacats de Catalunya i de l’Estat. També el nou disseny de les carrosses, un total de nou estructures completament noves, amb una estètica renovada, més il·luminació i un sistema de so més potent.
L’Agrupació Cultural del Bages, entitat organitzadora de la Cavalcada, comptarà amb la col·laboració del Casal Dansaires Manresans i del Grup Sardanista Dintre el Bosc. Tant des de la direcció artística com des de l’organització, s’està treballant conjuntament amb el teixit associatiu, cultural i veïnal de la ciutat per implicar-hi el màxim de persones i col·lectius possibles.
Pressupost duplicat i crida a la participació
L’Ajuntament de Manresa ha fet una aposta decidida per renovar la Cavalcada i ha duplicat el pressupost respecte de l’any passat, passant dels 75.000 euros del 2025 als prop de 150.000 euros per a l’edició del 2026.
Per fer possible aquesta nova Cavalcada, l’organització fa una crida a participar-hi activament. De moment, ja hi ha prop de 200 persones inscrites procedents de diverses entitats de la ciutat. Totes les persones majors de 12 anys que vulguin formar part d’aquesta gran festa poden inscriure’s al següent formulari fins al 30 de novembre.
Aquesta edició vol consolidar la Cavalcada com una celebració compartida i col·lectiva, fruit del treball conjunt i de la il·lusió de tota la ciutat. Per a la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante Martínez, “comencem una nova etapa, amb una nova direcció artística i una gran aposta per fer créixer la Cavalcada. És un dels esdeveniments més importants de l’any i també un dels que veu més gent, un dels més multitudinaris, i per això hi aboquem més esforços i més recursos. Volem una Cavalcada més viva, més participativa i amb més màgia que mai, que sigui motiu d’orgull per a tota la ciutat”.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»