Detenen dues persones per retenir un home a la força i robar-li la cartera i la ronyonera a Manresa
Els Mossos continuen buscant una tercera persona implicada en el robatori
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 47 anys i una dona de 36 per retenir a la força un home a Manresa i sostreure-li la cartera i la ronyonera. L'avís es va rebre pels volts de les 4 de la tarda per una baralla al carrer Puigterrà de Dalt de Manresa. Quan els agents van arribar al lloc, la víctima els va explicar que tres persones que coneixia li havien sostret la cartera i objectes que portava a la ronyonera.
A partir d'aquest moment, els agents van iniciar un dispositiu de recerca per localitzar els autors i, al cap de poca estona, van trobar un home i una dona que van quedar detinguts per un robatori amb violència. Els Mossos continuen buscant el tercer autor implicat en el robatori.
