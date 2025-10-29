Els alcaldes de Manresa i de Sant Fruitós donen per tancada la crisi per l'«opa» a Pineda de Bages
Marc Aloy i Joan Carles Batanés exhibeixen bona sintonia en una visita d'obres al Parc Tecnològic i destaquen els fruits de la "col·laboració" entre els dos municipis
Els alcaldes de Manresa, Marc Aloy, i de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, han donat aquest matí per tancat la "petita crisi" que ha generat entre els dos municipis la declaració del tercer tinent d'alcalde i regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de la capital del Bages, Joan Vila, de fer "una opa" sobre la urbanització de Pineda de Bages, del terme municipal de Sant Fruitós, per incrementar la renda mitjana per persona de Manresa.
En la roda de premsa posterior a la visita d'obres al Parc Tecnològic, Aloy i Batanés han volgut demostrar que la bona relació entre els dos municipis està intacta i han donat per acabada la polèmica en una intervenció conjunta plena de bona sintonia.
"N'hem parlat tot el cap de setmana i ens vam trucar també dilluns a primera hora del matí", ha dit Aloy. "Crec que la millor mostra de la cooperació entre Manresa i Sant Fruïtós és el que estem fent avui, visitar un sector que estem desenvolupant conjuntament que ens ha suposat d'esforç perquè no és habitual que dos municipis treballin conjuntament per desenvolupar un sector", ha dit l'alcalde de Mnresa. La ciutat, segons l'alcalde, "ha d'exerceir un lideratge amb generositat i amb cooperació amb tots els municipis de l'entorn i sobretot amb aquells municipis veïns, que formem part d'una conurbació urbana més gran. Com Sant Fruitós, Sant Joan o Santpedor. O amb Navarcles, amb qui acabem de viure un Clam extraordinari".
Segons Aloy, "tot allò que generi polèmiques ho hem de deixar de banda". "Es van fer unes afirmacions que eren personals, evidentment no consensuades en el si del govern", ha afegit l'alcalde de la capital.
Per la seva banda, l'alcalde Batanés ha dit que Aloy li havia garantit que les de Vila eren "unes declaracions i un relat que feia el regidor, i que no era compartit pel govern de Manresa. Crec que això és l'important", i ha afegit que "qualsevol tipus d'acció que es pugui fer conjunta no passa per aquests extrems que proposava el regidor Joan Vila". Segons Batanés, la intervenció de Vila a la jornada "Manresa futur" va ser "un relat desafortunat". "El que hem de mirar és el que ens uneix. Com el Parc Tecnològic, el Pla Director Urbanístic de l'Agulla, que estem a les portes de la seva aprovació inicial".
"La relació entre alcaldes ha sigut sempre perfecta i cordial i ningú ho espatllarà", ha continuat Batanés, per a qui "podem parlar de col·laboració, però sempre en el marc del diàleg i de posar les coses sobre la taula i desenvolupar-les serenament, no a base de titulars".
En el marc de la jornada celebrada divendres passat, organitzada per l'Ajuntament de Manresa en col·laboració amb la FUB, Joan Vila va que llançar la proposta que Manresa fes "una opa" la urbanització fruitosenca de Pineda de Bages per incrementar la seva renda per càpita, una dada en la qual Manresa no excel·leix en relació a les ciutats de les quals és competència i que esdevé decisiva, argumenta el regidor, per atraure noves i potents implantacions empresarials a la ciutat. Per a Vila, amb Pineda de Bages adscrita a Manresa, una possibilitat que va afirmar tenir constància que trobaria suport entre veïns de la urbanització, la ciutat superaria en PIB Vic i Igualada i guanyaria exponencialment en competitivitat. "En criteris territorials, hi guanyaríem molt", ha assegurat. "Hem de ser agosarats, les empreses i les ciutats necessiten reptes", va concloure.
La declaració de Vila va generar una reacció indignada per part de l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, que va reclamar dissabte en una tribuna a aquest diari i amb un missatge a les seves xarxes socials "una reprovació pública de l’alcalde de Manresa cap al tinent d’alcalde Joan Vila" i en què recordava que "annexionar-se territoris veïns mai ha estat una bona idea i habitualment totes les parts hi surten perdent". El regidor replicava, en una altra tribuna, assegurant que amb el que va qualificar de "supòsit metafòric" proposava "repensar la gestió administrativa dels territoris. Seria positiu per a tothom avançar cap a una conurbació o àrea metropolitana de la Catalunya Central, que permeti una gestió comuna d’espais i serveis, en benefici d’una ciutadania cada vegada més exigent".
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»