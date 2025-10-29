Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
L’empresa està valorant crear una Pop-Up Store per avaluar si la ciutat i la seva àrea d’influència poden generar el benefici esperat
J.L. MICÓ/F. GALINDO
No serà un dels gegantins magatzems-botiga que han fet famosa la marca Ikea arreu del món, però el gegant suec està avaluant posar un altre tipus de servei més petit a Manresa. Els directius d’Ikea, el gegant suec de mobiliari i parament de la llar, estudien la possibilitat d’obrir a la capital del Bages una Pop-Up Store, això és, una botiga efímera, per avaluar els resultats obtinguts durant sis mesos i, a partir d’aquestes dades, prendre una decisió sobre la seva continuïtat a la capital del Bages.
Si, una vegada hagués transcorregut aquest temps, els executius d’Ikea arribessin a la conclusió que es podria mantenir o augmentar el negoci, el més probable seria que es decantessin per un dels anomenats Plan and Order Points. En aquest tipus de locals, els assessors de la companyia ofereixen una atenció personalitzada per a projectes d’una certa complexitat, des d’un armari fins a una cuina completa. No hi ha estoc de productes perquè els articles es lliuren a les cases.
Segons ha pogut saber Regió7, el tercer tinent d’alcalde, Joan Vila, regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement, va mantenir una reunió amb representants de la cadena nòrdica el dia 17 d’octubre
Contacte amb l'Ajuntament
El procés d’anàlisi sobre Manresa s’ha obert a Ikea per iniciativa de l’Ajuntament. Així, segons ha pogut saber Regió7, el tercer tinent d’alcalde, Joan Vila, regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement, va mantenir una reunió amb representants de la cadena nòrdica el dia 17 d’octubre, “converses” confirmades avui per ell mateix.
Ikea ha creat nombrosos punts físics de contacte amb els clients a Catalunya en els últims tres anys. L’empresa ha deixat de construir les clàssiques superfícies de desenes de milers de metres quadrats perquè, als mercats madurs com Europa occidental, està apostant per la màxima proximitat amb el tracte amb els consumidors. Així, els Plan and Order Points oscil·len entre els 50 i els 800 metres quadrats; i les Small Stores van dels 1.000 als 15.000.
Una futura botiga efímera o emergent a Manresa proporcionaria detalls a Ikea sobre les compres dels residents a la ciutat, la comarca i la resta de la Catalunya central, és a dir, l’àrea d’influència. Els directius avaluarien llavors les xifres segons l’estàndard de productivitat i el benefici esperat per la marca. Així és com s’ha arribat, per exemple, al punt de planificació i comandes de Girona.
Pop-Up Store i PaOP (Plan and Order Point)
Així que el Pop-Up Store -les botigues efímeres que li serveixen per apamar el terreny- és el pas previ per a un possible PaOP (Plan and Order point) en Manresa.
Darrere d'aquesta sopa de lletres, el que hi ha és que Ikea desenvolupa una estratègia de penetració de mercat que no passa per obrir grans botigues sinó oferir als clients la possibilitat de tenir a 15 minuts de casa a peu o en cotxe un servei d'assessorament i guiatge per a les comandes que vulguin realitzar.
Fonts coneixedores de l'operació han admès que hi ha hagut contacte amb el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de Manresa, Joan Vila, que ha mostrat l'interès de Manresa a tenir presència d'Ikea a la ciutat. Pel que fa a l'empresa hauria pres en consideració alguns espais cèntrics i continua valorant la decisió.
Un Pop-Up Store o Botiga efímera és un espai que opera per temps limitat. Sovint es crea per a esdeveniments específics o per celebrar alguna cosa, com el 20è aniversari d'Ikea a Espanya. L'empresa l'utilitza per prendre la resposta comercial d'un sector a la seva presència.
Un PaOp, un Punt de Planificació i Comanda és un format de botiga més petit, enfocat a la planificació i el disseny personalitzats de la llar, que ofereix consultes individuals amb especialistes per a projectes complexos com cuines o dormitoris. En un d'aquests punts es pot dissenyar un espai, fer comandes de tota la gamma d'Ikea i rebre'ls directament a casa o en un punt de recollida local. No es poden comprar articles per emportar a casa el mateix dia. Alguns establiments també ofereixen recollida gratuïta a la vorera per a comandes en línia.
Ofereix una planificació personalitzada amb reserva de cita gratuïta amb un especialista per obtenir assessorament expert sobre el disseny de l'espai.
No es permeten compres a la botiga per emportar a casa: A causa de la seva mida, aquests establiments no tenen productes per a compra immediata.
Les comandes es lliuraran a casa o es podran recollir en un altre punt.
A diferència de les botigues Ikea més grans, els punts de planificació i comanda no compten amb instal·lacions de menjar
Se centren en projectes complexos
Si bé els especialistes poden ajudar amb qualsevol àrea de la llar, aquests punts solen estar orientats a projectes més grans, com ara cuines i dormitoris.
Alguns serveis, com ara devolucions i recanvis, poden no estar disponibles en aquests punts i es gestionen a través d'altres canals d'Ikea.
Ikea a Espanya va obtenir una facturació de 1.986 milions d'euros el seu any fiscal, del setembre del 2024 a l'agost del 2025
2.000 milions de facturació
Ikea a Espanya va obtenir una facturació de 1.986 milions d'euros el seu any fiscal, del setembre del 2024 a l'agost del 2025, un 2,8% més que en el mateix període anterior. Un increment que gairebé es reflecteix també en el volum d'assortiment venut, 164,3 milions de productes, un 2,8% més. A més, tots els seus mercats a la Península mostren creixement, tal com ha assegurat la companyia a través d'un comunicat. D'altra banda, la plantilla ha crescut en el darrer exercici en 130 persones, fins a assolir els 9.736 treballadors.
Quant a penetració, es manté estable amb al voltant de 50 milions de visitants a l'any als seus punts de contacte físics, i 228,3 milions de visitants als seus canals en línia (228,1 milions el 2024). Un total de 278 milions de visitants aquest darrer any fiscal. En concret, la compra en línia continua refermant-se i és ja el 27% de les vendes a Espanya, més de la quarta part del negoci. La companyia de mobles ha facturat per aquest canal un total de 536,9 milions d'euros, amb un creixement de l'11% respecte de l'any anterior.
