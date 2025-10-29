Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Josep Tobeña fa quinze anys presidint l’ens comercial de Sobrerroca i entorn

El botiguer, reelegit en la darrera assemblea general, considera que l’aparcament és el principal deute pendent de l’Ajuntament

Josep Tobeña

Josep Tobeña / GEMMA CAMPS

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Josep Tobeña va renovar en la darrera assemblea general de l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants com a president de l’ens comercial, un càrrec que ocupa fa 15 anys i que es renova anualment el mes d’octubre. L’assemblea va tenir lloc recentment.

El botiguer, responsable de la Cansaladeria i Xarcuteria Torner a la plaça Major, admet que ja fa temps que voldria plegar com a president de l’ens comercial, però que ningú més no es presenta per rellevar-lo i, si plega ell, la resta de membres que formen part de la junta li han manifestat la seva intenció de «plegar en bloc». L’entitat té actualment 52 socis.

D’ençà que va agafar el càrrec, Tobeña esmenta que, a banda del microbus urbà, que fa tants anys com ell és al càrrec que reclamen, el gran problema continua sent el de l’aparcament que, al seu entendre, no resoldrà la tarifa que entrarà en funcionament al pàrquing de la Reforma (La Seu Centre) l’1 de novembre, on es podrà aparcar durant tot un dia per 4,95 euros.

Comenta que l’aparcament que van fer de dues plantes a la via de Sant Ignasi (Centre Històric, amb 218 places), que, en teoria, havia de resoldre el tema de l’estacionament al Barri Antic, «està col·lapsat», i que l’ideal hauria estat tirar endavant el projecte de fer-ne un sota la plaça del Milcentenari «de cinc o sis plantes». A manca d’aquest, aposta perquè «l’Ajuntament en posi un rere l’Anònima», on «caben entre 200 i 400 places» i que considera que, no només donaria servei als carrers de l’àmbit de l’associació que presideix, sinó també a vials comercials com el Born, Nou i l’Àngel Guimerà, entre altres.

