Manresa combat la soledat no volguda
Alumnes del Catà i professionals del CAP Sagrada Família promouen espais de trobada entre persones que viuen soles
Professionals del CAP Sagrada Família i alumnes del cicle formatiu de grau superior (CFGS) d’Integració Social de l’institut Guillem Catà de Manresa han creat un projecte per combatre la solitud no volguda d'usuaris del CAP que viuen sols i que, per tant, tenen poques relacions socials en el seu dia a dia.
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és promoure espais de trobada entre persones que es troben en la mateixa situació i, alhora, presentar-los tots els recursos dels quals disposa el barri, com les activitats que s’organitzen al Casal Cívic de la Font, a les quals poden apuntar-se i trencar així la situació d’aïllament que viuen.
Aquest any, com a novetat, s’han ampliat el nombre de sessions. En les dues primeres, que es van dur a terme el 17 i el 24 d’octubre amb una hora i mitja de durada, les alumnes del cicle formatiu van proposar jocs de coneixença, música, jocs de taula, entre altres activitats.
D’aquesta manera, es pretenia oferir un espai agradable i amigable i procurar que s’iniciï un vincle entre aquestes persones per tal que, més enllà de les sessions organitzades, puguin reunir-se per iniciativa pròpia.
Pel que fa a la tercera sessió, es va convidar diversos agents de l’àmbit social que treballen per a la promoció del benestar de les persones, amb la voluntat que els participants puguin conèixer aquests projectes i s’hi acabin vinculant.
Les persones que lideren aquest projecte són l’equip de comunitària del CAP Sagrada Família de l’ICS, i l’alumnat de segon curs del cicle d’Integració Social de l’institut Guillem Catà. És el segon any consecutiu que es porta a terme aquesta experiència.
