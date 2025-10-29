El misteri i el terror tornaran a apoderar-se de l'Anònima de Manresa durant el mes de novembre
L'experiència immersiva "Anònims" farà bategar de nou amb diverses històries fosques de la ciutat
Regió7
L'experiència immersiva "Anònims" convertirà de nou el recinte de l'Anònima de Manresa en un passatge del terror que repassarà algunes de les històries més fosques de la ciutat. L'activitat es realitzarà durant els dos primers caps de setmana de novembre i permetrà reviure la història de les ànimes dels treballadors de l'antiga fàbrica que va donar llum a moltes cases de la ciutat.
El recorregut aprofitarà els 400 metres quadrats de la nau principal de l'equipament per instal·lar-hi la penombra i la foscor característiques de les històries de terror. Col·laboradors de Xàldiga, entitat que organitza l'acte conjuntament amb el consistori manresà, seran els encarregats de fer passar una experiència terrorífica a tots aquells visitants que desitgin entrar-hi, incloent-hi totes les persones amb mobilitat reduïda.
La d'enguany serà la cinquena edició d'aquesta proposta que feia dos anys que no se celebrava. La iniciativa va ambientar-se al carrer del Balç en la seva primera edició, el 2017, ubicació que va repetir en les dues següents. L'últim passatge del terror, celebrat l'any 2022, ja es va dur a terme a l'interior de la nau principal de l'Anònima. A l'entrada hi haurà servei de begudes calentes a càrrec de Cafès del Bages, col·laboradors de la iniciativa juntament amb Elèctrica Garriga.
Enguany hi haurà sessions cada 15 minuts, i es podrà viure durant quatre nits: els divendres 7 i 14 de novembre, de 20 a 00 h, amb l'última entrada a les 23.30 hores, i els dissabtes 8 i 15 de novembre, de 19 a 21 hores, i de 21.45 a 00 hores. Les entrades són limitades i cal fer reserva prèvia a través del web de Manresa Turisme o de manera presencial a l’Oficina de Turisme de Manresa situada a la plaça Major.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»