Necessites un xapo o una desbrossadora? Neix a Manresa el Banc d’Eines Agràries del Bages
El projecte de l'associació L'Era dins la Comunalitat Urbana de Manresa vol posar a disposició eines del camp
El dia 8 de novembre es farà una matinal a l'Escola Agrària per portar-hi i reparar-hi material per compartir
El Banc d’Eines Agràries del Bages és un nou recurs de la Comunalitat Urbana de Manresa, que posarà a disposició els materials que tothom vulgui compartir relacionats amb les feines al camp. Per donar el tret de sortida, es convoca les persones interessades a reparar eines com xapos, fangues, desbrossadores, motoserres o rotocultors. Es farà el dissabte 8 de novembre, de 10 del matí a 1 del migdia, a les instal·lacions de l’Escola Agrària de Manresa, a can Poc Oli.
No haver de comprar innecessàriament
L’objectiu és poder teixir una xarxa de suport mutu on es puguin deixar les eines a companys i companyes que formin part del Banc. El propòsit és que no calgui comprar i tenir molt material diferent que s’utilitzi esporàdicament, sinó que les eines circulin i s’aprofitin millor. D’aquesta manera, també s’obren noves possibilitats per a hortolanes que tenen dificultat o bé d’emmagatzemar gaire material, o bé de comprar-ne.
Les persones que estiguin interessades en el Banc d’Eines Agràries del Bages, però no puguin assistir a la jornada, poden portar el material abans del dia 5 de novembre a l’associació L’Era (Edifici FUB 1, dins l’Escola Agrària de Manresa).
D'on sorgeix el projecte?
El Banc d’Eines Agràries del Bages s’adscriu a la Comunalitat Urbana de Manresa, un servei de formació i d’acompanyament per a la dinamització i l’enfortiment del teixit econòmic local, social i comunitari existent a la ciutat. El projecte de Comunalitats Urbanes sorgeix i es finança de la Direcció General d’Economia Social i Solidària del govern català, el Tercer Sector i les Cooperatives. A Manresa, està impulsada per les cooperatives L’Arada, Sudergintza, Sender Vius, La Clara Comunicació, i per l’associació L’Era, que s’ocupa de la línia de sobirania alimentària del projecte, en el qual s’inclou el Banc d’Eines Agràries del Bages.
