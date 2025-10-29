La UPC de Manresa deixa en mans de nens fer arribar un robot a Mart
El repte forma part d’un taller per introduir els joves en el món computacional i la robòtica
Amb l’objectiu d’iniciar els infants en el pensament computacional i la robòtica educativa, el TechLab de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa ha organitzat l’activitat ‘Bits i Blocs: Explorem Mart!’ que s’ha dut a terme recentment. El taller en format de proposta lúdica per a nens i nenes de 7 a 11 anys s’ha celebrat dins la Setmana Europea de la Programació, anomenada CodeWeek.
Totes les places disponibles es van omplir, amb una participació destacada de nenes, fet que confirma l’interès creixent per la tecnologia entre els més joves i, especialment, la voluntat de reduir la bretxa de gènere en l’àmbit de les enginyeries i les noves tecnologies.
L’activitat va plantejar un repte: fer arribar un robot al planeta Mart. A partir d’aquest fil conductor, es va introduir la programació per blocs, molt intuïtiva per als infants. Els participants van aprendre conceptes bàsics de seqüenciació d’ordres, repeticions, sensors i comportaments robòtics, mentre controlaven un robot físic en un circuit inspirat en la superfície marciana.
La ciència com una aventura
L’activitat va estar dinamitzada per estudiants del grau en Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria dels Recursos Minerals i el seu Reciclatge de la UPC Manresa, que van acompanyar els grups d’infants durant tota la sessió. Aquesta interacció entre futurs enginyers i nous talents en potència va afavorir un ambient proper, motivador i enriquidor, segons la mateixa Politècnica.
Tant els infants com les famílies van valorar molt positivament l’experiència. Els participants van gaudir mentre desenvolupaven habilitats de pensament lògic, resolució de problemes i treball col·laboratiu, pilars fonamentals per al futur
El projecte MERIT
Amb aquest taller, la UPC Manresa reafirma el seu compromís amb l’alfabetització digital, l’educació inclusiva i la promoció de vocacions tecnològiques des d’edats primerenques. Accions com aquesta estan alineades amb els objectius del projecte MERIT, que no només impulsa màsters internacionals en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l’internet de les coses (l’IoT), sinó que també contribueix a edificar una societat digital més justa, participativa i competent.
La jornada va mostrar, segons la Politècnica, que la tecnologia és una eina de creativitat, aprenentatge i transformació. Aquesta activitat va estar organitzada per TechLab Manresa en el marc del projecte europeu MERIT coordinat per la UPC Manresa i cofinançat pel Digital Europe Programme.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»