La UVic-UCC supera per primer cop els 14.000 estudiants matriculats en estudis oficials
La xifra suposa un increment del 6 % respecte al curs anterior i un creixement acumulat del 30 % en els últims cinc anys
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) supera per primera vegada els 14.000 estudiants matriculats en titulacions oficials aquest curs 2025-2026, de forma que manté la línia de creixement ascendent dels darrers anys. Un cop ha finalitzat el període de matriculació, se situa concretament en 14.043 alumnes de graus, màsters universitaris, programes de doctorat i cicles formatius de grau superior.
Aquesta xifra representa un increment del 6 % respecte al curs anterior i un 30 % de creixement acumulat en els últims cinc anys. Pel que fa als estudiants de nou accés, és a dir, que es matriculen per primera vegada a la UVic-UCC, són 4.482, dada que significa un 10 % més que el curs passat i un augment acumulat en l’últim quinquenni del 21 %.
En el cas del campus Manresa, s’ha arribat també a la matrícula rècord de 2.620 estudiants, un 5,4% més que no pas el curs anterior.
Matrícula de graus
Als graus de la UVic-UCC aquest curs s’han matriculat 3.640 estudiants de nou accés que, per centres, es desglossen de la manera següent: 1.639, al campus Vic; 649, a UManresa; 260, a Medicina; i 261, al campus Barcelona Elisava. A més a més cal sumar-hi 92 alumnes al grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades que s’imparteix conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i 739, als centres adscrits que imparteixen graus com BAU, ESERP i el campus Docent Sant Joan de Déu.
Balanç de CFGS, màsters i doctorats
Respecte a la resta d’estudis oficials que imparteix la UVic-UCC, els cicles formatius de grau superior (CFGS) han tingut 253 estudiants de nou accés, xifra que representa un creixement del 17 % en comparació amb el curs passat, i en total sumen 459 persones matriculades.
En màsters oficials, aquest curs s’han matriculat de nou accés 510 estudiants (230 dels quals als centres adscrits BAU, ESERP i EADA) i la xifra total d’alumnes en aquesta tipologia de formació s’eleva fins a 606. Pel que fa als estudis de doctorat, aquest curs els han començat 79 estudiants i ja hi ha 359 persones seguint algun dels deu programes de l'Escola de Doctorat.
El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, considera que aquest creixement s’explica “per l’aplicació d’una metodologia pròpia que garanteix la qualitat acadèmica: posar l’estudiant al centre de la formació i vetllar pel seu benestar, oferir un sistema de tutorització personalitzat als estudiants, disposar d’unes instal·lacions modernes, establir l’obligatorietat d’unes pràctiques curriculars, entre altres coses”.
A més a més, segons Baños, la universitat juga un paper dinamitzador del territori al costat de les empreses de l’entorn més proper. “Estem amatents a les seves necessitats, escoltem les seves necessitats i, amb les nostres titulacions, formem els futurs professionals que disposaran de les habilitats i els coneixements transversals i multidisciplinaris clau per poder fer front als reptes de futur d’aquest teixit productiu”.
Procedència dels estudiants
Aquest curs, gairebé el 50 % dels estudiants matriculats de nou accés al campus Vic, això és, un total de 795 persones, procedeixen de les comarques de la Catalunya central: Osona, Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia, Lluçanès i Moianès. També de la zona d’influència més pròxima, bàsicament el Vallès Oriental, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva. Pel que fa al campus Manresa, el 52 % dels nous estudiants (341) provenen de la Catalunya Central i de la zona d’influència sud com el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
Segons el rector Baños, aquestes dades constaten un any més que la UVic-UCC és “un actor amb una important funció d’equilibri territorial pel que fa a l’oferta de formació superior a Catalunya, ja que ofereix l’oportunitat de poder estudiar als joves sense necessitat de desplaçar-se a les capitals de província”.
Al campus Medicina, el 75 % dels nous estudiants procedeixen de Catalunya i el 8 % de les comarques de la Catalunya Central, una xifra que va en augment cada any. Pel que fa al campus Barcelona d’Elisava, els estudiants de grau que han començat aquest curs majoritàriament són del Barcelonès (39 %), del Vallès Occidental (11 %), i del Baix Llobregat i del Maresme (ambdues, 11 %).
Preferència a l’hora d’escollir universitat
Al campus Vic, un 70 % dels nous estudiants matriculats ha escollit UVic-UCC com a primera opció en la seva en la seva llista de prioritats. Al campus Manresa són un 65% - fa dos anys era de poc més del 50%- i a Medicina, un 40%.
Aquestes dades constaten l’interès que desperta la universitat i consoliden la tendència de la UVic-UCC cap a una oferta acadèmica que, més enllà dels graus “es continua expandint en formació contínua i en cicles formatius amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats actuals del mercat laboral”, afirma Baños. El cus vinent la universitat oferirà el grau de Dret.
Les xifres per centres
Al campus Vic, els 5.679 estudiants de grau totals matriculats suposen un creixement del 6 % respecte al curs anterior, mentre que els 1.639 estudiants de grau de nou accés són un 9 % més que l’any passat.
El campus Manresa de la UVic-UCC ha experimentat un creixement sostingut al llarg dels darrers tres anys, especialment en les titulacions (graus i CFGS) dels àmbits d’Empresa i d’Educació, on el creixement del nombre d’estudiants del curs 2025-2026 respecte a l’anterior és del 6,6 % i del 19 %, respectivament. El nombre d’alumnes dels graus i CFGS de ciències de la salut també han augmentat en aquest mateix període, si bé de manera més moderada, un 9%, ja que, des de fa uns anys, es cobreixen pràcticament el 100 % de les places oferides a la preinscripció, amb un marge mínim per al creixement.
Al campus Medicina hi ha hagut un increment de l’11 % dels estudiants de grau totals matriculats aquest curs. Destaca l’increment del 43 % del nombre d’estudiants de nou accés al grau en Audiologia General, tenint en compte que el curs que ve en sortiran els primers graduats de tot l’Estat espanyol.
