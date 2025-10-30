Formació
Alumnes de l’institut Lacetània visiten Regió7
Regió7
Manresa
Un grup d’alumnes de l’Institut Lacetània Manresa va visitar Regió7 dins del programa Visites d’Empresa, que pretén que els alumnes vagin rebent informació de cara a la seva futura incorporació al mercat laboral i tinguin més coneixements sobre els diferents perfils professionals i els seus requeriments.
