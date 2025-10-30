Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alumnes de l'institut Lacetània visiten Regió7

Alumnes de l'institut Lacetània visiten Regió7

Alumnes de l'institut Lacetània visiten Regió7

Regió7

Manresa

Un grup d’alumnes de l’Institut Lacetània Manresa va visitar Regió7 dins del programa Visites d’Empresa, que pretén que els alumnes vagin rebent informació de cara a la seva futura incorporació al mercat laboral i tinguin més coneixements sobre els diferents perfils professionals i els seus requeriments.

