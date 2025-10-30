Els nouvinguts són el col·lectiu amb més interès per arrendar a Manresa
Les immobiliàries asseguren que és una circumstància que es repeteix en el cas dels locals comercials
Es descarta que la important presència d'estudiants francesos tingui un gran impacte en el cost del lloguer
A la ciutat de Manresa, moltes de les empreses de gestió d’immobles amb qui ha pogut parlar Regió7, comparteixen que el perfil de client que més busca habitatges i locals comercials de lloguer són persones nouvingudes. Els responsables de les immobiliàries asseguren que la demanda en el cas del mercat de l’habitatge per part d’aquest col·lectiu se situa propera al 90%. Així i tot, també s’apunta a les parelles joves i les persones que venen a Manresa a treballar de manera temporal entre el client interessat a llogar.
Preguntada pel perfil majoritari de les persones que venen a demanar assessorament, Elisa Claret, gerent de La Bolsa de la Vivienda explica que "el perfil majoritari de persones disposades a llogar són, sobretot, nouvinguts. Generalment, famílies nombroses que no troben immobles grans, perquè no n’hi ha". Una circumstància que topa de manera frontal amb les possibilitats que pot oferir el mercat manresà. En el seu cas, apunta, també ens trobem alguns estudiants o parelles que s’independitzen, però són una xifra minoritària.
Xavier Magem, agent de la propietat immobiliària de Finset Immobles, apunta que aquesta tendència és generalitzada: "El 90% dels locals a la carretera de Vic són comerços regentats per gent de fora que s’han convertit en petits autònoms". Una realitat que també observa en el seu dia a dia Emi Candàliga, administradora de Candàliga Canal, que a més assenyala una nova trava en el cas dels locals comercials: "Intentem portar marques de fora de Manresa a la ciutat, però quan veuen tots els problemes per obrir segons quina mena de local, es tiren enrere".
Els estudiants francesos
La forta presència d’estudiants universitaris d’origen francès a la ciutat va tenir un impacte als preus dels lloguers fa uns anys, però les immobiliàries descarten que sigui el cas en l’actualitat: "La demanda d’estudiants francesos va ser forta fa uns anys, però ara s’ha arribat a una mena de rotació, una vegada un acaba i surt d’un pis, n’entra un altre que tot just comença i crea un efecte roda" esmenta Magem. Una visió que certifica Ruslandis Pereira, director immobiliari d’Immobles Bages: "la pujada de preus no la propicien els estudiants francesos, té més impacte l’arribada de molta gent que ve rebotada de Barcelona".
