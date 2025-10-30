"Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar"
La Marwa és una jove que va viure a una habitació de lloguer a Manresa durant cinc mesos abans de trobar un pis de lloguer
El lloguer per habitacions encara és una alternativa minoritària a la ciutat de Manresa, però si una cosa sembla clara és que aquesta mena de lloguer té alguns avantatges respecte al tradicional: bàsicament perquè en gran mesura esquiva la problemàtica de la manca d’oferta. Així i tot, ho fa a conseqüència d’alguns aspectes que poden ser encara més importants que el cost de vida. Un cas que ha experimentat en primera persona la Marwa, que durant cinc mesos va llogar una habitació a la zona de l’Era del Firmat, però que no va ser una gran experiència per ella: "em feia fàstic entrar al pis només de pensar amb què em podia trobar, i per això he decidit marxar".
El seu cas és un dels habituals entre les persones que acostumen a recórrer a aquesta alternativa, una persona jove que vivia amb la seva parella, però que quan deixen d’estar junts, necessita ràpidament un nou espai on viure. "Vaig tenir dues setmanes per trobar alguna cosa, i encara que d’inici em negava a compartir pis perquè soc una persona molt organitzada, necessitava solucionar la situació ràpidament i no em va quedar més opció que plantejar-me la idea d’entrar en un pis compartit" explica la jove enginyera química de 24 anys.
Al final, va aconseguir una habitació que complia amb gran part de les seves necessitats al voltant del carrer de l’Era del Firmat de Manresa. "Pagava 400 euros al mes incloent despeses" explica, i compartia el pis amb tres noies més, "al pis hi va haver molta rotació, perquè la gent quedava descontenta ràpidament". A més, el pis tenia limitacions: "Érem quatre i hi havia cinc habitacions, però només hi havia una dutxa, una cuina petita... era una mica un desastre perquè coincidíem molt sovint, sobretot a l’hora de sopar".
En aquest sentit, la Marwa apunta que "la convivència va ser dura, perquè a la teva habitació hi pots posar l’ordre que vulguis, però les zones comunes n’han de tenir un de mínim, i no era així". El desastre era tal, que "em vaig cremar, em feia fàstic entrar al pis només de pensar amb què em podia trobar". Per això va decidir marxar: "Compartir pis és una loteria i s’ha de tenir en compte si t’ho planteges".
Ara, gràcies a "una oportunitat de la vida", ha trobat un pis de lloguer on "per fi tornaré a tenir la pau de viure en un espai propi" sentencia. Un final positiu a una història que no ha arribat sense concessions, com a mínim de caràcter econòmic, ja que per poder marxar del pis on estava va haver de renunciar a la fiança.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»