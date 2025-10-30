L'equip de motociclisme de la UPC Manresa puja per primer cop al podi
Els resultats reforcen la visibilitat internacional de la universitat pública manresana com a centre capdavanter en competicions d’alt nivell
Synergy Racing Team, l’equip de motociclisme format per estudiants de la UPC Manresa, ha obtingut resultats històrics a la vuitena edició de la MotoStudent, la competició internacional d’enginyeria motociclista, celebrada al circuit de Motorland Aragó.
Després de dos anys de treball intens, el conjunt manresà ha demostrat l’alt nivell tècnic i humà dels seus 34 estudiants provinents de diferents especialitats d’enginyeria, competint contra equips d’algunes de les universitats més prestigioses del món amb el seu prototip SRT-03P, íntegrament dissenyat i fabricat pels mateixos alumnes.
L’equip va completar una fase dinàmica excel·lent, assolint la 3a posició en la prova d’acceleració i una 3a posició en velocitat punta realitzada als entrenaments lliures, destacant per la gran sortida i la capacitat de mantenir altes velocitats en recta. A més, Synergy va aconseguir la 3a posició en la prova de Pitch Presentation, on es valora la presentació tècnica i empresarial del projecte.
Primer podi en competició
A la jornada de dissabte, la 4a posició a la classificatòria va garantir l’accés directe a la cursa final, assolint un dels principals objectius marcats per l’equip a inici de temporada. Diumenge, Synergy Racing Team va culminar la seva actuació amb una extraordinària 3a posició a la cursa final, aconseguint el primer podi en competició de la seva història després de dues edicions en què la mala sort els havia impedit participar en la prova decisiva.
Amb un total de 729,4 punts, Synergy Racing Team ha assolit una extraordinària tercera posició mundial a la fase MS2 de la categoria efuel. A més, la puntuació global obtinguda situa l’equip en una meritòria novena posició general del certamen, convertint-se així en el millor equip d’Espanya dins d’aquesta modalitat.
Aquests resultats remarquen el creixement i la consolidació del projecte com a referent d’innovació, tecnologia i formació en enginyeria a la Catalunya Central, i reforcen la visibilitat internacional de la UPC Manresa com a centre capdavanter en competicions universitàries d’alt nivell.
