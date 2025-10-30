Crisi de l'habitatge
El lloguer d'habitacions encara és una alternativa minoritària a Manresa
Que la capital del Bages hagi estat qualificada de "zona de mercat residencial tensat" implica que un índex en regula el preu
Davant de la incertesa legislativa, molts propietaris han optat per vendre els seus immobles i s’ha desplomat l’oferta d’arrendament
Fatal, dolenta, complicada, complexa... així defineixen els responsables d’algunes de les immobiliàries de Manresa la situació actual del mercat de lloguer a la ciutat. Circumstàncies com l’establiment del topall als preus als quals es poden llogar els pisos que va entrar en vigor l’abril del 2024 i que es va reforçar el gener del 2025, han desplomat l’oferta d’habitatges a la ciutat. Una realitat que alguns propietaris han aprofitat per donar l’oportunitat a un mercat fins ara poc estès a la ciutat: el del lloguer d’habitacions. Però com constaten tots els agents de la propietat immobiliària consultats, ha provocat que els propietaris de molts dels immobles quedin tancats, o que directament entrin al mercat de compravenda.
Les reformes legislatives que han entrat en vigor en els darrers dos anys han tingut un efecte negatiu en l’oferta disponible d’habitatges de lloguer. "Molt propietari s’ha trobat amb una incertesa jurídica per aspectes com el de tenir com a inquilins famílies vulnerables, o tenir pisos a les zones definides com a tenses, que són la majoria dels municipis grans de Catalunya. Davant d’aquesta situació, molts d’ells opten per no tornar a llogar el pis una vegada els marxa el llogater, el tanquen o el posen al mercat, però el de compravenda" assevera Xavier Magem, agent de la propietat immobiliària de Finset Immobles.
Aquesta és una opinió compartida entre la gran majoria de les immobiliàries amb qui ha pogut parlar Regió7. D’entre les principals raons, a més de la incertesa, destaquen la manca d’oferta que això ha provocat: "A grans trets, hi ha molta demanda i molt poca oferta, i l’oferta que hi ha és cara perquè hi ha una mancança de pisos de lloguer" explica Elisa Claret, gerent de La Bolsa de la Vivienda. Ruslandis Pereira, director immobiliari d’Immobles Bages, va una mica més enllà i ho detalla amb xifres: "Per cada immoble de lloguer que posem als diferents portals tenim 300 o 400 sol·licituds en cosa d’un dia o dos. És una barbaritat".
Incertesa legislativa
L’arrel del problema, coincideixen tots els assessors de la propietat immobiliària, ha estat l’entrada en vigor de les diferents regulacions que va aprovar el Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’habitatge. Concretament, el Decret llei 1/2025, de 28 de gener, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes i que s’inscriu a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Una legislació que perseguia l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge a la població, sobretot en les zones que la mateixa llei qualifica de tenses. Però que a la pràctica "ha provocat l’efecte totalment contrari" rebla Magem, que continua, "la situació va passar de ser sostenible amb preus alts en algunes zones, però també amb preus baixos en altres, a què es desplomi l’oferta de pisos de lloguer".
Emi Candàliga, administradora de Candàliga Canal Gestió d’Immobles apunta que "als propietaris no els surt a compte mantenir els pisos com Déu mana, perquè el preu que els deixen llogar al pis, encara que hi facis obres, no et permeten recuperar mai la despesa. No volen reformar pisos per atreure llogaters perquè no els deixen demanar un preu correcte pel seu pis, ja que l’índex els deixa molt per sota del preu de mercat". A més, Claret complementa que "tens dret a cobrar les despeses a part, i això fa que els preus no hagin baixat el que pretenia la llei".
I això no deixa de ser un peix que es mossega la cua, perquè mentre l’oferta continua sota mínims, i fins i tot reduint-se, cada vegada hi ha més gent a Manresa vinguda de ciutats com Barcelona, Terrassa o Sabadell. A aquestes ciutats no es poden permetre un pis, però sí que ho poden fer a Manresa, perquè ho troben més barat. "El problema és elemental, però sembla que no es vulgui veure" exposa Sita Salido, gerent d’Inllobsa Immobiliària, "els últims anys s’ha fet política amb l’habitatge i no política d’habitatge, a les ciutats cada vegada hi ha més gent i no s’han construït nous habitatges". I els pocs que en posseeixen, "no es tiren a la piscina perquè la legislació no està gens clara" sentencia Jordi Carreras, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages.
El lloguer per habitacions
Davant d’aquesta realitat, a poc a poc està augmentant una proposta que ja fa uns anys que triomfa en aquestes grans ciutats del país: el lloguer d’habitacions. Un fet que apareix com a resposta directa a la poca oferta de pisos i a l’elevat preu de partida d’aquests, ja que els propietaris posen al mercat habitacions a una fracció del preu. Una circumstància que no deixa de ser una alternativa per intentar evitar els topalls de la legislació actual, perquè aquesta no deixa massa clara en quina situació es troben els contractes de lloguer d’habitacions.
A Manresa, cada vegada es poden veure més ofertes d’aquest tipus als portals immobiliaris, tot i que en la major part de les vegades es destinen directament a persones que es trobin estudiant. Una diferència respecte a aquesta mateixa realitat a la ciutat de Barcelona. "Cada vegada passa més a Manresa" explica Pereira, que reconeix que les habitacions de lloguer ja comencen a tenir preus molt elevats: "en tenim per 450€ o 500€ al mes. És una realitat i un preu que escapa completament de tota raó". Tot i que no hi treballen, Salido reconeix que cada vegada els arriben més propietaris interessats pel lloguer d’habitacions.
El director immobiliari d’Immobles Bages apunta que "els estudiants són el perfil més nombrós que busca aquest tipus de lloguer". I de fet, "també són els que prefereixen els propietaris com a inquilins", sobretot per la solvència que els assegura. Però no són l’únic perfil que hi acaba: "També arriba a aquestes habitacions persones rebotades de separacions, canvis de feina o fins i tot algunes parelles joves, perquè el lloguer d’habitacions els suposa una manera d’independitzar-se de manera més assequible, i sobretot més ràpida de trobar una llar". Així i tot, Pereira adverteix que "aquest és un perfil que valora d’una manera una mica més negativa els propietaris dels immobles".
L’administradora de Candàliga Canal, però, no recomana als propietaris que es decantin per aquest model: "omples un pis amb persones que no es coneixen de res. Si ja és complicat conviure amb gent a qui coneixes, imagina amb aquelles persones que no..." argumenta. Encara no hi ha gaire oferta d’aquest tipus de lloguer que passin per immobiliàries. Si es dona una ullada als principals portals d’immobles es pot veure que moltes de les persones que ofereixen habitacions són els mateixos propietaris.
Ja no es pot triar
La manca d’oferta, a més, ha comportat un gran canvi en el mercat del lloguer a la ciutat: "Si treus un pis bé de preu, vola. És igual a quina zona de la ciutat. Quan publiques un pis que físicament es veu bé, tens molts interessats. Abans es podria triar, ara ja no es pot, i corre perquè si no te’l prendran" comparteix Candàliga. Una afirmació que corrobora Magem, que explica que "publiquem un pis a un portal i l’endemà l’hem de treure perquè tenim moltes sol·licituds. N’hi ha molts que ja ni els pengem, perquè tenim llista d’espera i ja truquem directament al client quan ens entra un pis que pensem que els encaixa amb les expectatives de zona i preu".
El preu del m2 continua a l'alça
Segons els recents informes de preus de lloguer a la ciutat de Manresa que han publicat els portals Idealista i Fotocasa, el preu del lloguer/m2 ha pujat una mica més d’un 10% en un any. Concretament, els preus per accedir a un pis de lloguer a la ciutat són entre un 10,2% i un 10,07% més cars que el mes de setembre de l’any passat. Això situa el preu/m2 en 9,2 euros, una xifra de gairebé màxim històric segons el portal Idealista, que calcula que aquest es va assolir aquest juny, amb un preu de 9,3 euros/m2.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»