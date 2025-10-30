Manresa codifica l'accés a mig miler de masies i edificacions aïllades per arribar ràpid en cas d'emergència
Permet localitzar de forma immediata el punt exacte des d’on s’està sol·licitant ajuda i evita que la persona que truca hagi d’explicar com s’arriba
A Manresa hi ha gairebé mig miler de masies i edificacions aïllades. Aquests dies s’estan repartint les cartes informatives entre el veïnat, que ja pot recollir els imants amb el codi identificatiu a les oficines de Protecció Civil de Manresa, al Palau Firal a la primera planta del Palau Firal (carrer de Castelladral, 5).
Cada una de les 497 masies i edificacions aïllades té el seu codi personalitzat que figura en l’imant que se li lliura, i que ha de situar en un lloc visible en cas que hagi de trucar al 112, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí Moll.
D'aquesta forma els serveis d’emergències poden localitzar de forma immediata el punt exacte des d’on s’està sol·licitant ajuda. Aquest fet evita que la persona que truca hagi d’explicar com s’arriba en aquest punt i això permet millorar substancialment els temps de resposta davant d’una eventualitat i permet als cossos d’emergència una actuació més precisa.
Llarg treball de coordinació
La iniciativa és fruit d’un llarg treball de coordinació iniciat el 2018, amb fases de validació de dades, generació i correcció de codis fins a arribar a la distribució actual d’elements codificats.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa, aconseguint així un sistema de codificació comuna per tots aquests edificis aïllats, dins del Sistema d’Informació Geogràfica d’Emergències i Seguretat de Catalunya (SIGESCAT) i que tots els serveis d’emergències podran consultar (Policia Local, Bombers, SEM, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i Agents Rurals) a través del 112.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»